مركز إعلام الفيوم ينظم ندوة بعنوان "الخطاب الديني ومعركة الوعي"

نظم مركز إعلام الفيوم ، ندوة اليوم الأربعاء، بقاعة مسجد ناصر بعنوان "الخطاب الديني ومعركة الوعي"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، ومنطقة الفيوم الأزهرية.

ترسيخ الاستقرار الفكري والديني

وقالت مدير مركز إعلام الفيوم، سهام مصطفى، إن الندوة جزء من معركة الدولة لترسيخ الاستقرار الفكري والديني، وبناء وعي مجتمعي يحمي الأجيال من فوضى الفتاوى والتطرف، ويهدف إلى خلق مناخ فكري يحترم العقيدة ويواكب العصر، وتقوم به الهيئة العامة للاستعلامات من أنشطة إعلامية مختلفة في هذا الشأن، لأنه بدون صناعة وعي صحيح وبناء عقول ناضجة ونفسيات متزنة لا يمكن أبدًا أن تمضي مسيرة الوطن نحو التنمية الشاملة، واستشراف مستقبل أفضل للدولة المصرية.

نشر الدين الوسطي

فيما قال مدير أوقاف الفيوم، الشيخ سلامة عبد الرازق، إن وزارة الأوقاف تبذل مزيدا من جهود لنشر الفكر الوسطي وبناء الوعي الديني السليم وتعزيز قيم التسامح من خلال الخطاب الديني المستنير لكونه أقوى سلاح لمواجهة الأفكار المتطرفة، وتهتم الوزارة بالأئمة والدعاة وتؤهلهم على أعلى مستوى علمي، وتطور برامج التدريب بهدف صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر وتعزيز مكانتهم بما يليق بمسئولياتهم الدعوية، لان الخطاب الدينى لغة القلوب وطريق تواصل وتعارف الشعوب، ومساجد الأوقاف تعتبر أهم وسائل تحقيق الأهداف المجتمعية لبناء الوعى وغرس روح القيم الإنسانية.

تطوير آليات الخطاب الديني

وشدد الشيخ محمود حسانين، رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، على ضرورة تطوير آليات الخطاب الديني، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة للوصول لأكبر عدد من المواطنين وتعزيز الوعي الديني السليم، بما يسهم في بناء الشخصية المصرية، والتصدي لكل السلوكيات الهدّامة، لأن معركة اليوم هي معركة وعي تستدعي السعي نحو نشر الحقائق، وتجاوز المفاهيم الخاطئة استنادًا على أسس دينية صحيحة.

تعريف الوعي الديني

فيما قال الدكتور سعيد قرني، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الوعي كلمة عامة تدل على سلامة الفهم والإدراك، وهي مفردة عربية نبوية قرآنية، ولا شك أن مقياس تقدم الأمم والأوطان يكون بمقدار ارتفاع وعيها، خاصة في هذا الزمن الذي يشهد حروبًا فكرية طاحنة تستهدف تزييف الوعي وتضليله عبر منصات إعلامية ومنافذ متعددة تقف ورائها مراكز بحثية بتمويلات ضخمة تحاول اختطاف عقول الشباب والتأثير على وعيهم.

مواصفات الداعية الإسلامي

وقال الشيخ يحيى محمد مدير عام الدعوة بالأوقاف، إن مهمة الدعاة والواعظات هو السعي لنشر دين الله عز وجل وشريعته وعقيدته، ولا بد لمن يقوم بهذه المهمة من شروط يتمتع بها ومنها أن يكون خطابه معتدلًا ومنضبطًا بضوابط الشرع الإسلامي الحنيف، فلا يجنح فيه إلى الغلوّ والتشدّد، ولا إلى التساهل والميوعة، ومخلصًا يبتغي في ذلك الأجر والثواب من الله -سبحانه وتعالى-، وأن يكون عالمًا بالدين وأصوله، يمتلك الأسلوب المناسب والحكمة والموعظة الحسنة، ويتحلى بالصبر والتحمل لما قد يواجهه من مشاكل وعقبات، وأن يكون قدوة حسنة لغيره.

وقالت مروة إيهاب أبو صميدة مسئول أول الإعلام بالمركز، إن الندوة أوصت بتطوير المناهج الدراسية بصورة تواكب المستجدات المستمرة في الواقع، وتحذير العلماء للناس من القراءات المنحرفة التى يمارسها بعض أدعياء الثقافة والتحضر وما يبنى عليها من فهم خاطئ للنصوص الشرعية ومقاصدها، وترجمة صحيح الدين وتفنيد الأفكار المغلوطة.

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