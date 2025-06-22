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محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية انتهت، كما أن لجنة النظام والمراقبة انهت أعمال المراجعة والرصد والتجميع، ويجري حاليا طبع النسخة الخطية من النتيجة.  

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن محافظ الفيوم  الدكتور احمد الأنصاري، يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2025، اليوم الأحد، الساعة 4 عصرا وفور اعتماد محافظ الفيوم لنتيجة الشهادة الإعدادية، سيتم بثها عبر موقع مديرية التربية والتعليم، كما سيتم تسليم نسخة خطية وأسطوانة مدمجة إلى كل مدرسة إعدادية حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من التعرف علي نتائجهم في اسرع وقت. 

أعداد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات

يذكر ان عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، العام الدراسي 2024 / 2025  بلغ 76498 طالبا في الشهادة الاعدادية بنوعياتها "عام – رياضي – مهني"، وأدوا  الامتحانات أمام 275 لجنة، منهم في الإعدادية العامة 76208 طلاب وطالبة،  أدوا الامتحانات أمام 272 لجنة، وطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالب وطالبة، أدوا الامتحانات أمام لجنتين. 

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 كما بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية مكفوفين 12 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة أدوا امتحاناتهم بمدرسة النور للمكفوفين.

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