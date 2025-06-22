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رياضة

ليفركوزن يحصل على خدمات مدافع ليفربول مقابل 40 مليون جنيه إسترليني

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن باير ليفركوزن نجح في الحصول على خدمات مدافع ليفربول، جاريل كوانساه، في إطار الميركاتو الصيفي.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس"، اليوم الأحد: "تم حسم انتقال جاريل كوانساه إلى باير ليفركوزن، حيث اتفق الناديان على الصفقة مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، كرسوم مبدئية، بالإضافة إلى 5 ملايين إسترليني كحوافز إضافية".

استمرار عقد كوانساه مع باير ليفركوزن الألماني حتى يونيو 2030

وأضاف رومانو: "سيحصل ليفربول على بند إعادة شراء في عقد كوانساه، لضمان إمكانية التحكم في مستقبل اللاعب.. وسيمتد عقد كوانساه مع باير ليفركوزن الألماني حتى يونيو 2030".


وخاض قلب الدفاع الإنجليزي (22 عامًا) 25 مباراة مع نادي ليفربول، في مختلف البطولات خلال الموسم الماضي، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

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