باير ليفركوزن يضم صفقة مجانية من باريس سان جيرمان

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميا مع أحد لاعبي باريس سان جيرمان.

ليفركوزن يتعاقد مع آكسيل تابي

وكشف ليفركوزن عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) أنه تعاقد مع المدافع الشاب آكسيل تابي قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وسينضم تابي البالغ من العمر 17 عاما إلى صفوف باير ليفركوزن بعقد لمدة موسم واحد 2025-2026. ويجيد تابي أداء مهام قلب الدفاع والمدافع الأيمن.

واستعان لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان بالمدافع الشاب أكثر من مرة في قائمة المباريات خلال الموسم الماضي، لكنه لم يشارك إلا لدقائق قليلة.

تعليق ليفركوزن على صفقة آكسيل تابي

من جانبه، قال سيمون رولفز المدير الرياضي لباير ليفركوزن "تابي لاعب متعدد المواهب، فهو يتسم بالقوة البدنية والسرعة والذكاء أيضا".

وأتم رولفز “إنه يتمتع بإمكانات واعدة، وانتقال مجانا، يبقى جزء أساسيا من خططنا لمستقبل الفريق”.

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