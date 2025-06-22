ليفربول يحتفل بمرور 8 سنوات على التعاقد مع الملك محمد صلاح

احتفل نادي ليفربول بمرور 8 سنوات على التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح قادما من نادي روما في عام 2017.

وكتب الحساب الرسمي لليفربول على موقع إكس: الملك المصري وافق على الانضمام إلى ليفربول منذ 8 سنوات.

صائد الجوائز

قدم محمد صلاح موسما استثنائيًّا هو الأفضل في مسيرته الكروية، ليلعب دورًا محوريًّا في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

تألق محمد صلاح مع ليفربول في الموسم المنقضي دفعه للفوز بعدد كبير من الجوائز الفردية، كما ساهم في ترشيحه لجوائز أخرى ينافس عليها، أبرزها حلم الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي يتنافس عليها مع عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، ولامين يامال ورافينيا ثنائي برشلونة.

صلاح يواصل كتابة التاريخ

وواصل صلاح كتابة التاريخ مع ليفربول بالموسم المنقضي.. وكانت أرقامه كالتالي:

الأهداف: سجل 29 هدفًا في الدوري الإنجليزي، متصدرًا قائمة الهدافين وحاصدًا جائزة الحذاء الذهبي.

التمريرات الحاسمة: قدم 18 تمريرة حاسمة، ليتوج كأفضل صانع ألعاب في البريميرليج.

المساهمات التهديفية: ساهم في 47 هدفًا (تسجيل وصناعة) في الدوري الإنجليزي، معادلًا رقم أسطورتي الدوري آلان شيرار وأندي كول.

إجمالي المساهمات: 38 مساهمة تهديفية (تسجيل وصناعة) في 28 مباراة بجميع البطولات، ليتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تأثيرًا في الدوريات الخمس الكبرى.

الجوائز: حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، جائزة أفضل صانع ألعاب، وجائزة رابطة النقاد الرياضيين، بالإضافة إلى تواجده في التشكيل المثالي للموسم.

صلاح، الملقب بـ"الملك المصري"، أثبت مرة أخرى أنه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث أصبح أول لاعب يفوز بجوائز أفضل لاعب، هداف، وصانع ألعاب في موسم واحدا.

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