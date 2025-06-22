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غرفة عمليات تعليم الفيوم: لم ترد شكاوى من امتحان العربي

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالد خلف قبيصي: إن غرفة عمليات المديرية رصدت اليوم إصابة عامل بلجنة مدرسة الشواشنة الثانوية  بخلع بالكتف، وهو خلع متكرر" إصابة مزمنة"، وتم نقله إلى مستشفى أبشواي المركزي بسيارة الإسعاف  ودخول جسم غريب في أذن طالب بلجنة مدرسة أبو صير الإعدادية ورفض الطالب نقله إلى المستشفى إلا بعد أداء الامتحان، وتحرر محضرين إثبات حالة لكل من الطالب والعامل، ولم يرد إلى غرفة العمليات أي شكاوى من الامتحان.

لقاء رؤساء اللجان مع وكيل الوزارة

وكان قد التقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بمسرح مديرية التربية والتعليم، لوضع أسس العمل طوال فترة الامتحانات، وطرق التواصل بين رؤساء اللجان وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وغرفة عمليات المديرية الرئيسية.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 

وشدد على الالتزام بتعليمات الامتحانات الواردة من وزارة التربية والتعليم، والتعليمات الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم وهي:

1- التواجد باللجنة الساعة 6 صباحًا على أقصى تقدير.

2- فتح صندوق الأسئلة الساعة 8:45 صباحًا بدقة.

3- عضو لجنة الإدارة وعضو مركز التوزيع يعملان بالتنسيق الكامل مع رئيس اللجنة، لدعم سير العمل.

4- عدم تبديل البابل شيت نهائيًا، وفي حال حدوث أي خطأ يتم تحرير محضر إثبات حالة وإرفاقه في مظروف منفصل.

5- التأكد من إغلاق أكياس الإجابة بإحكام وسلامتها قبل التسليم.

6- التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات.

7- إبلاغ حالات الغياب فورًا لغرفة العمليات.

8- تسليم أكياس الإجابة فور انتهاء اللجنة، وعدم مغادرة المقر إلا بعد التأكد من وصولها إلى مركز التجميع.

9- لا تُعقد لجان خاصة إلا بخطاب رسمي مرفق بتقرير طبي معتمد.

10- الالتزام التام بكافة القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

11- يُمنع تمامًا تواجد عمال المدرسة الأصلية داخل اللجنة.

12- التنبيه على الجميع بعدم اصطحاب أي أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين.

13- ضرورة توفير بيئة  مناسبة وآمنة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

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يذكر أن غرفة عمليات المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، تتابع وصول أوراق أسئلة اللغة العربية إلى مقر لجان سير امتحانات الثانوية العامة منذ خروجها من مركز توزيع الأسئلة وحتى تسليمها إلى رئيس كل لجنة، ولم ترصد أي مخالفات أو معيقات لسيارات توزيع الأسئلة.

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