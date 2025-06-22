370 مليون دولار صادرات مصر من الصناعات الطبية من يناير إلى مايو 2025

كشف المجلس التصديري للصناعات الطبية عن إجمالي صادرات مصر من القطاعات الطبية في الفترة من يناير إلى مايو 2025، والتي بلغت 370 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة عن 2024، والتي سجلت 278 مليون دولار.

سجلت الصادرات الطبية في الفترة من يناير إلى مايو 2025 في قطاع الأدوية 156 مليون دولار، وفي قطاع المستلزمات الطبية 96 مليون دولار، وفي قطاع مستحضرات التجميل 118 مليون دولار.

صادرات مصر من قطاع الصناعات الطبية

وسجلت صادرات مصر من قطاع الصناعات الطبية إلى قارة إفريقيا حوالي 216 مليون دولار خلال عام 2024، أي أنها تمثل 26% من إجمالي صادرات مصر.

وقال المجلس: إن هذا يأتى في إطار التوجهات الرئاسية وإستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة الصادرات المصرية إلى الدول المستهدفة، وفي إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء لزيادة الصادرات الطبية للوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، كما انه في إطار مبادرة "معا للتصدير" التي أطلقها المجلس التصديري للصناعات الطبية لزيادة الصادرات الطبية إلى كافة الأسواق المستهدفة وفتح أسواق جديدة.

معرض Africa Health ExCon 2025

وحرص المجلس التصديري للصناعات الطبية على المشاركة لأول مرة في معرض Africa Health ExCon في دورته الرابعة والذي يعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو 2025 في مركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة عدد من الشركات الطبية المصرية في قطاعات المستلزمات والأجهزة الطبية والأثاث الطبي ومنتجات المعامل بهدف زيادة الصادرات الطبية المصرية في تلك القطاعات إلى الدول الإفريقية، والتي تعد من أهم الأسواق المستهدفة لتلك القطاعات، وذلك من خلال تعزيز التجارة وتصدير منتجات تامة الصنع أو من خلال التعاون الاستثماري والتصنيع المشترك عن طريق تصدير منتجات نصف مصنعة واستكمال تصنيعها في الدول الإفريقية.

ويشارك المجلس التصديري للصناعات الطبية بجناح يضم عددا من الشركات المصرية في قطاعي المستلزمات الطبية ومنتجات المعامل، بالإضافة إلى تنظيم المجلس التصديري للقاءات ثنائية بين عدد من الوكلاء والمستوردين الأفارقة من خلال تنظيم بعثة مشتريين على هامش المعرض، تضم دول: غانا وكينيا والسنغال وجنوب إفريقيا وأوغندا وكوت ديفوار.

وتأتي الدورة الرابعة لمعرض Africa Health ExCon 2025 تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وكذا Africa CDC، وهو مركز إفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



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