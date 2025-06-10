الرقابة على الصادرات والواردات: استئناف العمل بمعامل الهيئة لتسريع الإفراج الجمركي

أكدت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات استئناف العمل بمعامل الهيئة، مشيرة إلى أن العمل بمعامل الهيئة لم يتوقف خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتسريع زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات بالموانئ، وفق توجيهات الحكومة بالعمل أيام الإجازات الرسمية.

وترصد "فيتو" حركة العمل من معامل فرع الهيئة بالعين السخنة، والمهندس وليد فاروق الصديق رئيس الادارة المركزية لفرع السويس، والمهندس أحمد حسن مدير المعمل الصناعى بالسخنة.



واستمرت فرق العمل داخل معامل الهيئة بكافة الموانئ في أداء واجباتها الفنية دون انقطاع خلال إجازة عيد الأضحى.

الحكومة: استمرار العمل بمنظومة الإفراج الجمركي بنظام الورديات طوال العام

وافق مجلس الوزراء على استصدار كتاب دوري للتذكير بآلية العمل بالجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي أو الجهات المُتداخلة مع المنظومة، بمختلف المنافذ الجمركية لجمهورية مصر العربية.

وينص الكتاب الدوري على أن يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات، طوال أيام الأسبوع، طوال العام، بما يشمل الإجازات الأسبوعية والعُطلات الرسمية، بما يضمن انسيابية حركة الإفراجات الجمركية وعدم تراكم البضائع في الموانئ، على أن يُستثنى من ذلك فقط؛ أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى.

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