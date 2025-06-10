الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الرقابة على الصادرات والواردات: استئناف العمل بمعامل الهيئة لتسريع الإفراج الجمركي

معامل فرع الهيئة
معامل فرع الهيئة بالعين السخنة، فيتو

أكدت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات استئناف العمل بمعامل الهيئة، مشيرة إلى أن العمل بمعامل الهيئة لم يتوقف خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتسريع زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات بالموانئ، وفق توجيهات الحكومة بالعمل أيام الإجازات الرسمية.

وترصد "فيتو" حركة العمل من معامل فرع الهيئة بالعين السخنة، والمهندس وليد فاروق الصديق رئيس الادارة المركزية لفرع السويس، والمهندس أحمد حسن مدير المعمل الصناعى بالسخنة. 
 

 واستمرت فرق العمل داخل معامل الهيئة بكافة الموانئ في أداء واجباتها الفنية دون انقطاع خلال إجازة عيد الأضحى.

الحكومة: استمرار العمل بمنظومة الإفراج الجمركي بنظام الورديات طوال العام 

وافق مجلس الوزراء على استصدار كتاب دوري للتذكير بآلية العمل بالجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي أو الجهات المُتداخلة مع المنظومة، بمختلف المنافذ الجمركية لجمهورية مصر العربية.

وينص الكتاب الدوري على أن يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات، طوال أيام الأسبوع، طوال العام، بما يشمل الإجازات الأسبوعية والعُطلات الرسمية، بما يضمن انسيابية حركة الإفراجات الجمركية وعدم تراكم البضائع في الموانئ، على أن يُستثنى من ذلك فقط؛ أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصادرات والواردات الافراج الجمركي الصادرات اجازة عيد الاضحي المبارك أيام الإجازات الرسمية

مواد متعلقة

الرقابة على الصادرات والواردات: استئناف العمل بالموانئ لتسريع الإفراج الجمركي

الحكومة: استمرار العمل بمنظومة الإفراج الجمركي بنظام الورديات طوال العام باستثناء أيام محددة

الأكثر قراءة

بكاء العروس يفجر الغضب من زواج عريس متلازمة داون، والإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

بعد قليل، تعليم القاهرة تعلن نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل

بعد اتساع أعمال الشغب، جنرال أمريكي يحذر من امتداد الاحتجاجات لكل الولايات المتحدة

ننشر قائمة الأهلي الرسمية في كأس العالم للأندية

الفيفا يحذر ميسي ورفاقه من صدام البداية بمونديال الأندية: الأهلي عملاق

الأهلي يصدم يحيى عطية الله بهذا القرار

البنك المركزي يكشف حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية 2024

تولى نظافة المسجد بنفسه، وزير الأوقاف يكرم إمامًا ويمنحه 10 آلاف جنيه مكافأة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالرزق الكثير والبركة في المال

مسجد الإجابة بالمدينة، فضله وأسماؤه وسر تسميته

من هم الأغوات وفضلهم ومهامهم وأول ظهور لهم؟

المزيد
الجريدة الرسمية