الأحد 22 يونيو 2025
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أخبار مصر

الصحة تعلن عن وظائف جديدة بالإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان من الإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة، عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة مدير وحدة الشراء الموحد بدوام كامل، وذلك عن طريق الندب، في إطار سعي الوزارة لتعزيز كفاءة العمل الإداري ودعم المنظومة الصحية بكوادر مؤهلة.

الشروط المطلوبة 

حددت الوزارة عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وتشمل:

الحصول على بكالوريوس في الطب البشري أو الصيدلة أو الكيمياء.

وجود خبرة مسبقة في التعامل مع منظومة الشراء الموحد.

إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات ميكروسوفت أوفيس.

تقديم بيان حالة وظيفية خالي من الجزاءات.


الأوراق المطلوبة:

السيرة الذاتية (CV).

بيان الحالة الوظيفية.


طريقة التقديم:

اكدت وزارة الصحة انه يتم تسليم المستندات المطلوبة يدويًا إلى المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة بمقرها الكائن في:

 19 شارع الشيخ ريحان – عابدين – القاهرة مقر الوزارة في التحرير وذلك حتى موعد أقصاه 1 يوليو 2025.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.

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