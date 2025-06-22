تفاصيل محاولة طالبة ثانوية عامة إنهاء حياتها خلال امتحان العربي بالمنيا

أقدمت طالبة في الثانوية العامة، على محاولة إنهاء حياتها عن طريق تناول أقراص مجهولة الهوية وقطع وريدها خلال امتحان اللغة العربية بالمنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن محاولة طالبة إنهاء حياتها خلال امتحان مادة اللغة العربية داخل إحدى اللجان في المنيا.

محاولة طالبة ثانوي عامة انهاء حياتها في امتحان اللغة العربية

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "ف. ع" 17 عام، إثر محاولة إنهاء حياتها بقطع وريدها وتناول 12 قرصا مجهولا خلال أداء امتحان اللغة العربية للشهادة الثانوية العامة في المنيا.

محاولة طالبة على إنهاء حياتها في المنيا

وتم نقل الطالبة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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