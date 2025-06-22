الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تفاصيل محاولة طالبة ثانوية عامة إنهاء حياتها خلال امتحان العربي بالمنيا

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أقدمت طالبة في الثانوية العامة، على محاولة إنهاء حياتها عن طريق تناول أقراص مجهولة الهوية وقطع وريدها خلال امتحان اللغة العربية بالمنيا. 

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن محاولة طالبة إنهاء حياتها خلال امتحان مادة اللغة العربية داخل إحدى اللجان في المنيا.

محاولة طالبة ثانوي عامة انهاء حياتها في امتحان اللغة العربية 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "ف. ع" 17 عام، إثر محاولة إنهاء حياتها بقطع وريدها وتناول 12 قرصا مجهولا خلال أداء امتحان اللغة العربية للشهادة الثانوية العامة في المنيا.

محاولة طالبة على إنهاء حياتها في المنيا 

وتم نقل الطالبة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تفاصيل محاولة طالبة ثانوي عامة على انهاء حياتها تفاصيل محاولة طالبة ثانوي عامة طالبة ثانوي عامة امتحان اللغة العربية امتحان اللغة العربية بالمنيا طالبة في الثانوي العامة المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

مسئول إيراني: انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة فوردو النووية

الأهلي يحسم صفقة مهاجم البنك عقب العودة من المونديال

أسعار الكهرباء 2025.. نصائح لتقليل الفاتورة

زغلول صيام يكتب: لماذا لا تكشف الأندية عن عقود مدربيها الحقيقية؟! ومتى تخرج الأحكام النهائية من ثلاجة اتحاد الكرة؟!

وزير الخارجية يحذر من استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

تعليمات جديدة من البنك المركزي للرسوم المطبقة على العمليات الاستيرادية

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

تنمية المشروعات: التعاون مع المؤسسات المالية بآليات تكنولوجية متطورة

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بمواجهة الصعوبات

أشهر المساجد التاريخية في المدينة المنورة (صور)

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

المزيد
الجريدة الرسمية