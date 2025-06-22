الأحد 22 يونيو 2025
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رئيس جامعة القناة يتابع امتحانات كلية السياحة والفنادق (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية السياحة والفنادق، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تنتهجها الجامعة لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير بيئة هادئة وآمنة لأداء الطلاب.  

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أبرز المرافقين لرئيس الجامعة خلال الجولة 

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

وكان في استقبال رئيس جامعة القناة خلال الزيارة الدكتورة نيفين جلال، عميد الكلية، والدكتورة بوسي زيدان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاتن العليمي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث استعرضوا الإجراءات التنظيمية المتبعة داخل اللجان، وآليات توزيع الطلاب، وتطبيق الضوابط واللوائح الجامعية المعتمدة. 

 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

رئيس الجامعة يطمئن على سير الامتحانات 

واطمأن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على انضباط سير الامتحانات وتوافر عناصر الدعم الفني والإداري، مشددًا على أهمية تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، لضمان أداء امتحاناتهم في أجواء يسودها النظام والانضباط. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

انعقاد امتحانات الفرقة الثانية 

وتزامنت الزيارة مع انعقاد امتحانات طلاب الفرقة الثانية، الذين بلغ عددهم 200 طالب وطالبة، إلى جانب طلاب الفرقة الرابعة وعددهم 152 طالبًا وطالبة، فيما كانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقة الأولى والثالثة قد انتهت بالفعل.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

ومن المقرر أن تُختتم أعمال الامتحانات بالكلية يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو، وسط التزام كامل بالجدول الزمني المعتمد من الجامعة، وحرص من إدارة الكلية على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوفير بيئة أكاديمية داعمة ومتكاملة لأداء الطلاب.

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس كلية السياحة والفنادق بجامعة القناة الدكتور ناصر مندور الفرقة الثانية بكلية السياحة والفنادق

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