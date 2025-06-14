رئيس جامعة القناة يتفقد امتحانات كلية الزراعة (صور) 

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، خلال جولته التفقدية، اليوم السبت، سير الامتحانات النظرية بكلية الزراعة، أن انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان يعكس الجهد الكبير المبذول من إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

سرعة الانهاء من أعمال الرصد

وطالب رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة الدقيقة للنتائج داخل الكنترولات، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والعدالة في التقييم.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأشار رئيس جامعة القناة، إلى أن غرفة الكنترول ووحدة القياس والتقويم بالكليات تمثلان العصب الحيوي لضمان نزاهة وشفافية العملية الامتحانية، موجهًا بتعزيز التنسيق المستمر بين القائمين على التصحيح ورؤساء الأقسام وأساتذة المواد، لضمان مراجعة دقيقة وشاملة لأوراق الإجابة قبل إعلان النتائج.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وقد أُجريت الامتحانات اليوم تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف مباشر من الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، وبإشراف تنفيذي للدكتور إيهاب ربيع، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جولة رئيس الجامعة بالكلية

وشملت الجولة متابعة امتحانات الفرقة الأولى وعددهم 740 طالبًا، والذين أدوا اختبار مقرر "البساتين"، إلى جانب طلاب البرامج الخاصة وهي: إدارة المشروعات الزراعية - الهندسة الزراعية - السلامة الغذائية - إنتاج التقاوى، بإجمالي عدد 240 طالبًا، حيث أدوا الامتحان في مقررات "تكنولوجيا الورش" و"اقتصاد كلي".

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وقد توزعت الامتحانات على 17 لجنة مراقبة، بمشاركة 47 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس ضمن فرق المراقبة، وسط التزام كامل بالإجراءات التنظيمية، وتواجد فعّال للعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، وعلى رأسهم أساتذة المواد، لضمان الرد الفوري على استفسارات الطلاب وتيسير سير الامتحانات.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأكد الدكتور ناصر مندور، في ختام جولته، أن الامتحانات بكلية الزراعة تنتهي في ال 29 من يونيو مثمنًا جهود منتسبي الكلية في حسن إدارة سير العملية الامتحانية، لافتًا إلى أن الجامعة تضع مصلحة الطالب في المقام الأول، وأن الدقة في التصحيح، والسرعة في إعلان النتائج، دون الإخلال بالموضوعية، تمثل التزامًا مؤسسيًا لا تهاون فيه.

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