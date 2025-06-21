السبت 21 يونيو 2025
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انفوجراف

مواعيد تسجيل اللاعبين لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2025-2026 (إنفوجراف)

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

 

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