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الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، فيتو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف انطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في شهر سبتمبر 2025، وذلك بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين شهر أغسطس المقبل.


وحدد الاتحاد الإفريقي مواعيد البطولة على النحو التالي:


الدور التمهيدي الأول
الذهاب 19-21 سبتمبر. 
الإياب 26-28 سبتمبر.
الدور التمهيدي الثاني. 
17-19 أكتوبر.
24 - 26 أكتوبر.
دور المجموعات
الجولة الأولى: 21-23 نوفمبر 2025.
الجولة الثانية: 28-30 نوفمبر 2025.
الجولة الثالثة: 23-25 يناير 2026. 
الجولة الرابعة: 30 يناير– 1 فبراير 2026. 
الجولة الخامسة: 6-8 فبراير 2026. 
الجولة السادسة: 13-15 فبراير 2026. 
ربع النهائي
الذهاب: 13-15 مارس 2026.  
الإياب: 20-22 مارس 2026. 
نصف النهائي:
الذهاب: 10-12 أبريل 2026. 
الإياب: 17-19 أبريل 2026. 
النهائي
خلال الفترة من 8 و24 مايو 2026.


كما حدد كاف مواعيد تسجيل اللاعبين:

فترة القيد الأولى للدور التمهيدي من 1 أغسطس 2025 حتى 31 أغسطس 2025.

فترة القيد الثانية للدور التمهيدي الثاني من 1 سبتمبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2025.

فترة القيد لمرحلة المجموعات من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر.

فترة القيد لبقية مرحلة المجموعات والمواجهات الإقصائية من 1 يناير 2026 حتى 31 يناير 2026.

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