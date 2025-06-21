السبت 21 يونيو 2025
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محافظات

انقلاب سيارة محملة أدوية على طريق الفيوم ـ القاهرة

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

توقف المرور علي  طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، عند مدخل مقابر الفيوم، بإتجاه القاهرة،  مده تقارب ساعة، بسبب حادث إنقلاب سيارة محملة بادوية  في نهر الطريق.

انقلاب سيارة أدوية علي الطريق الغربي

كان قد تلقي مدير أمن الفيوم ، اللواء احمد عزت، إخطارا من  غرفه عمليات شرطة النجدة، يفيد  بوقوع حادث انقلاب سيارة محمله أدوية، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين ان السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق،  ففقد السيطرة على السيارة، فإنقلبت في نهر الطريق، دون وقوع إصابات.

 

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وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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