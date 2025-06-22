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رياضة

مرموش ضد ربيعة، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام العين في مونديال الأندية

عمر مرموش
عمر مرموش

يستعد مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه المصري عمر مرموش، لمواجهة العين الإماراتي، على ملعب "مرسيدس بنز ستاديوم"، في ولاية أتالانتا الأمريكية، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تشهد المباراة مواجهة مصرية من نوع خاص، بين رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي، وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويتواجد العين الإماراتي في المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية، مع يوفنتوس الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد المغربي.

ومن المتوقع مشاركة النجم المصري عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي المرتقبة، في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام العين في كأس العالم للأندية


حراسة المرمى: أورتيجا.


خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، ريان آيت نوري.

خط الوسط: رودري، جوندوجان.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، بوب، عمر مرموش.

خط الهجوم: هالاند.

 

موعد مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025


تقام مباراة العين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، فجر الإثنين 23 يونيو 2025، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة العين ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية


تنقل مباراة مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 على شبكة "DAZN" صاحبة حقوق جميع مباريات البطولة، وستذاع مجانا باللغة العربية عبر موقعها الرسمي.

وتلقى العين الإماراتي هزيمة ثقيلة أمام يوفنتوس الإيطالي، بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويحتل العين المركز الأخير في المجموعة بعد الخسارة أمام يوفنتوس الإيطالي بخماسية مقابل لا شيء، بينما مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الوداد بهدفين نظيفين.

كما يقود الجزائري مصطفى غربال مباراة العين ضد مانشستر سيتي، تحكيميًا، وسيكون الجزائريان مكران قوراي حكم مساعد أول، وعباس أكرم زرهوني حكم مساعد ثان، والحكم الرابع من أستراليا، وهو علي رضا فغاني، وسيكون المصري محمود عاشور حكم الفار الرئيسي.

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