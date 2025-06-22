موعد مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

يستعد فريق العين الإماراتي لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي، علي ملعب "مرسيدس بنز ستاديوم"، في ولاية أتالانتا الأمريكية، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد العين الإماراتي الذي يضم المصري رامي ربيعة بين صفوفه، في المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية، مع يوفنتوس الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد المغربي.

موعد مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025



تقام مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، فجر الإثنين 23 يونيو 2025، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية



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وتلقى العين الإماراتي هزيمة ثقيلة أمام يوفنتوس الإيطالي، بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويحتل العين المركز الأخير في المجموعة بعد الخسارة أمام يوفنتوس الإيطالي بخماسية مقابل لا شيء، بينما مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الوداد بهدفين نظيفين.



ومن المقرر أن تشهد المباراة مواجهة مصرية من نوع خاص، بين رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي، وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما يقود الجزائري مصطفى غربال مباراة العين ضد مانشستر سيتي، تحكيميًا، وسيكون الجزائريان مكران قوراي حكم مساعد أول، وعباس أكرم زرهوني حكم مساعد ثان، والحكم الرابع من أستراليا، وهو علي رضا فغاني، وسيكون المصري محمود عاشور حكم الفار الرئيسي.

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