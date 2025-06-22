خبير استراتيجي يكشف سيناريوهات إيران للرد على الضربة الأمريكية

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي: إن الضربات الامريكية للمفاعلات النووية الثلاثة الإيرانية خطأ جسيم، مؤكدا أن رد الفعل الإيرانى يضعنا أمام مجموعة من السيناريوهات ترصدها فيتو على النحو التالي.

إغلاق مضيق هرمز

وأكد رفعت سيد أحمد فى تصريح لـ فيتو أن السيناريو الأول هو استمرار ايران فى ضرب الصواريخ على إسرائيل بمعدلات أكبر، أما السيناريو الثاني، فهو قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز وتلغيمة بالألغام بعيدة المدى التي تمنع مرور السفن منه، وبالتالي وقف تدفق 20% من بترول العالم لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مما سيؤثر بالسلب على الاقتصاد الأمريكي والأوربى وخاصة البترول القادم من السعودية وقطر والإمارات.

ضرب القواعد الأمريكية بالخليج

وواصل حديثه قائلا: أما السيناريو الثالث فهو ضرب ايران للقواعد الأمريكية التى انطلقت منها الطائرات، وهي 7 قواعد فى الكويت والعراق، خاصة أن الأخيرة بها قوى مؤيدة لإيران، أما السيناريو الرابع، وهو الأخطر فيتخلص في قيام إيران بضرب مفاعل ديمونة بإسرائيل، لاسيما أن الصواريخ الإيرانية وصلت إلى بئر سبع التي تبعد عن مفاعل ديمونة 30 كيلو فقط، وهذا يعني قدرتها على الوصول إلى ديمونة، وبالتالي أمريكا وإسرائيل يجران المنطقة للهاوية.

استهداف القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة

وتابع رفعت سيد أحمد: توجد عدة قواعد عسكرية أمريكية رئيسية في المنطقة، بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة ـ حوالي ٤٠ ألف ـ في الخليج، بداية من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، وقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات والتي يتمركز فيها حوالي 5000 عسكري أمريكي، وقاعدة عريفجان في الكويت، وهي أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في الكويت وقاعدة العديد الجوية في قطر.

كما تستضيف القوات الأمريكية والشركاء الإقليميين قاعدة عين الأسد في العراق، والأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة مصيرة في سلطنة عمان بالإضافة إلى هذه القواعد، تتواجد قوات أمريكية في مواقع أخرى في المنطقة، بما في ذلك قواعد أصغر ومرافق عسكرية أخرى، وفي مضيق هرمز أحد الأوراق المستقبلية في يد إيران، وبالتالي المستقبل مليء بالمفاجأت لأمريكا وإسرائيل على حد قوله.

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