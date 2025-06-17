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خارج الحدود

اندلاع النيران في 3 سفن قرب مضيق هرمز بعد تهديد الحوثيين لأمريكا

اندلاع النيران في
اندلاع النيران في 3 سفن قرب مضيق هرمز، فيتو

أفادت "رويترز" بورود تقارير الثلاثاء، عن حادثة بحرية بالقرب من مضيق هرمز، فيما أفادت شركة "أمبري" البريطانية بتلقي معلومات عن واقعة على بعد 22 ميلًا بحريًّا شرق خورفكان في الإمارات.


وتداولت وسائل إعلام صورًا قالت إنها لحريق اندلع في ثلاث سفن أو ناقلات نفط في مياه بحر عمان، قبل اقترابها من مضيق هرمز.


وقالت شركة الأمن البحري البريطانية إمبري إنها "على علم بالحادث" الذي وقع على بعد حوالي 40 كيلومترًا من مدينة خورفكان في الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من مضيق هرمز عند مدخل الخليج.

ويأتي الحادث بعد ساعات من تهديد عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين في اليمن، محمد الفرح، لأمريكا وبريطانيا حيث قال إنه "في حال أي تورط أمريكي أو بريطاني في عدوان مباشر، فلن تبقى إيران وحلفاؤها مكتوفي الأيدي وستكون ردة فعلهم قاسية". إن "تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤشر لهزيمة وشيكة للعدو الإسرائيلي وخروج الأمر عن السيطرة في تل أبيب".

وأضاف أن "إيران وحلفاءها يدَّخرون خيارات ضاغطة لهذه المعركة قد يكون أهونها قطع الممرات البحرية وتهديد ملاحة الدول المعتدية ومنع إمدادات الطاقة وصولًا إلى اشتعال المنطقة برمتها".


ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إلى إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فورًا، في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف من توسع دائرة الحرب.

وقالت ترامب، إنه "طالب إيران مرارًا وتكرارًا بتوقيع الاتفاق النووي"، مضيفًا أنه "كان ينبغي لإيران توقيع الاتفاق الذي طلبت منهم توقيعه".
وتابع: "يا له من عار ويا له من إهدار للأرواح البشرية فإيران ببساطة لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".

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حادثة بحرية مضيق هرمز شركة أمبري البريطانية مياه بحر عمان مدينة خورفكان

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