منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تطالب بتحقيق دولي في ضرب منشآتها النووية

أعربت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن احتجاجها الشديد على الانتهاكات الصارخة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تحظر الهجوم أو التهديد بالهجوم على المنشآت النووية، وطالبت المنظمة وكالة الطاقة الذرية الدولية، بإجراء تحقيق فورى وعاجل فى الهجمات الأمريكية الأخيرة على منشآت إيران النووية فى فوردو ونطنز وأصفهان، وإدانة هذه الهجمات باعتبارها انتهاكا صريحا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، نفذت هجوما باستخدام قاذفات B 2 الاستراتيجية، على عدة مواقع نووية داخل إيران بينها موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم، وبعد الهجوم مباشرة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الضربات الأمريكية حققت أهدافها بنجاح، وتمكنت من إزالة التهديد النووي الإيراني، وحذر طهران من الرد على الهجمات الأخيرة أو استهداف أى قوات أمريكية فى المنطقة، مشددا على أن رد واشنطن فى المرة المقبلة سيكون أشد قوة وعنفا.

فى المقابل أمطرت إيران صباح اليوم، تل أبيب بموجة جديدة من الصواريخ البالستية، فى اول رد فعل على الضربات الأمريكية، وتسببت الصواريخ الإيرانية فى إحداث دمار واسع فى عدد من المباني والمنشآت فى تل أبيب.

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