رينارد: نعمل على تطوير اللاعبين السعوديين

علق الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب السعودية، على مواجهة ترينيداد وتوباجو، غدا الاثنين، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة الكأس الذهبية التي ينظمها اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وقال رينارد في مؤتمر صحفي، إن مباراة ترينيداد وتوباجو تحظى بأهمية كبيرة، مع سعي الفريقين للفوز من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور القادم مؤكدا أنه يعمل على تطوير اللاعبين المحليين من جميع الجوانب، وأنه يثق أن مستقبل المنتخب سيكون مشرقا.

وتحتل السعودية المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزها 1-صفر على هاييتي في الجولة الأولى ثم الخسارة أمام أمريكا مستضيفة البطولة، بينما تتذيل ترينيداد وتوباغو ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وقال رينارد: "لعبنا أمام ترينيداد وتوباجو قبل كأس الخليج، ونعرف أسلوب لعب الفريق جيدا، وكرة القدم أصبحت مكشوفة من حيث المعلومات والبيانات، والجاهزية هي العنصر الحاسم".

وأضاف: "كنا مركزين بنسبة 95% في المباراة السابقة ضد أمريكا، لكن الفوارق الصغيرة هي التي تحدد النتائج وهذا ما نعمل على تلافيه".

وشدد المدرب الفرنسي على أن المنتخب السعودي جاء إلى البطولة بهدف التأهل من دور المجموعات، وأضاف: "ربما بدا أننا بدأنا مواجهة أمريكا بطريقة دفاعية، لكن كرة القدم تعتمد على الاستراتيجيات، وهدفنا غدا واضح وهو الفوز".



وأشار رينارد إلى أن المنتخب يمر بفترة انتقالية بعد رحيل عدد من أعمدة الفريق عقب كأس العالم 2022، مثل محمد العويس، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج، ومحمد البريك، وعلي البليهي، مؤكدا أن المجموعة الحالية تضم عناصر شابة تحتاج إلى الصبر والدعم.

وأتم: "لا يمكن تحقيق نتائج كبرى على الفور، نحن نعمل على تطوير اللاعبين السعوديين من جميع الجوانب، ونثق أن المستقبل سيكون مشرقا".

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