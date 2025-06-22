الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصدر إيراني: معظم اليورانيوم عالي التخصيب نقل لمكان مجهول قبل الهجوم الأمريكي

اليورانيوم، فيتو
اليورانيوم، فيتو

أفادت وكالة “رويترز” الاخبارية، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر إيراني رفيع المستوى: معظم اليورانيوم عالي التخصيب في فوردو نُقل إلى مكان غير معلن قبل الهجوم الأمريكي.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أصدرت بيانًا حول الأوضاع المتعلقة بالاعتداءات الأخيرة التي طالت مواقع نووية في فوردو وأصفهان ونطنز، والتطورات المرتبطة بها.


وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قالت في بيان لها، “على إثر الهجمات الهمجية التي شنّها العدو الصهيوني خلال الأيام الماضية، تعرّضت المواقع النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان فجر اليوم لاعتداء وحشي يتنافى مع القوانين الدولية، ولا سيما معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)”.

 

وأضافت الوكالة: نُفّذ هذا العمل المخالف للقوانين الدولية – وللأسف – في ظل لا مبالاة، بل وتواطؤ من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت “تسنيم”: أعلن العدو الأمريكي، من خلال الفضاء الإلكتروني وعلى لسان رئيسه، تحمّله مسئولية هذا الهجوم على المواقع المذكورة، وهي مواقع تخضع لمراقبة دائمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقًا لاتفاقية الضمانات ومعاهدة NPT.

ونتوقع من المجتمع الدولي أن يدين هذه الفوضى القانونية القائمة على منطق شريعة الغاب، وأن يقف إلى جانب إيران في سبيل نيل حقوقها المشروعة.

وتطمئن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الشعب الإيراني العظيم بأنها، رغم مؤامرات الأعداء الخبيثة، وبهمّة آلاف العلماء والمتخصصين الثوريين والمتحمسين، لن تسمح بوقف مسار تطوير هذه الصناعة الوطنية، التي هي ثمرة دماء الشهداء النوويين.

وقد وضعت المنظمة في صلب أولوياتها الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني النبيل، بما في ذلك المتابعة القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولية للطاقة الذرية الطاقة الذرية الإيرانية المواقع النووية الايرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليورانيوم اليورانيوم عالي التخصيب إيران

مواد متعلقة

السعودية تعرب عن قلقها بشأن استهداف منشآت إيران النووية وتدعو لحل سياسي

سيناتور أمريكي ينتقد قرار ترامب بقصف إيران

نيويورك تايمز: البنتاجون يستعد لرد شبه مؤكد من إيران

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نقل معلومات عن مواقع حساسة إلى إسرائيل، إيران تعدم جاسوس الموساد الثاني مجيد مسيبي

الثانوية العامة 2025، جروبات الغش تزعم نشر أسئلة امتحان اللغة العربية والتعليم تحقق

نيويورك تايمز: البنتاجون يستعد لرد شبه مؤكد من إيران

ما سبب تهديد الله لقريش؟.. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 22-6-2025 ببداية التعاملات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والكانتلوب في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البوري وارتفاع البلطي والسبيط في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

ما سبب تهديد الله لقريش؟.. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تطالب بتحقيق دولي في ضرب منشآتها النووية