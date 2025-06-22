علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الضربات الأمريكية على مواقع إيران النووية، قائلا: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والولايات المتحدة "تصرفا بكثير من القوة".

أول تعليق من نتنياهو على القصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية



وأضاف نتنياهو، في بيان مصور نشره بالساعات الأولى من صباح الأحد، أن "قرار ترامب الجريء استهداف منشآت إيران النووية سيغير التاريخ".

ووجه نتنياهو الشكر للرئيس الأمريكي، على قراره ضرب المواقع النووية الإيرانية.

وقال: "تهانينا للرئيس ترامب، قرارك الجريء باستهداف المنشآت النووية الإيرانية بقوة الولايات المتحدة الجبارة سيغير التاريخ".

وادعى نتنياهو أنه "في عملية الأسد الصاعد (الاسم الذي أطلقته إسرائيل على هجومها العسكري على إيران)، حققت إسرائيل إنجازات مذهلة حقا، لكن في عملية الليلة ضد المنشآت النووية الإيرانية كانت أميركا استثنائية بحق. فعلت ما لم تستطع أي دولة أخرى على وجه الأرض فعله".

وتابع: "سيسجل التاريخ أن الرئيس ترامب تصرف لحرمان أخطر نظام في العالم، وأخطر أسلحة في العالم".

ترامب يعلن تنفيذ هجوم على المواقع النووية الإيرانية

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ هجوم على المواقع النووية الإيرانية بينها منشأة فوردو.

وقال ترامب: “لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني”.

وأضاف: "أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا. الآن هو وقت السلام! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

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