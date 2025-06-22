الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محمد محيي يتصدر أوائل الإعدادية بـ280 درجة ويطمح إلى لقب "طبيب الإنسانية"

الأول على الشهادة
الأول على الشهادة الإعدادية بالشرقية، فيتو

حقق الطالب محمد أحمد محمد أحمد محيي إنجازًا لافتًا بتصدره قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، بعدما حصد المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع 280 درجة، ممثلًا لإدارة شرق الزقازيق التعليمية.

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.19%

دعم أسرته سر النجاح 

وأوضح محمد أنه اعتمد خلال فترة الدراسة على تنظيم وقته وتكثيف ساعات المذاكرة، حيث كان يذاكر من 4 إلى 7 ساعات يوميًا خاصة في الشهور الأخيرة من العام الدراسي، مشيرًا إلى أن دعم أسرته، وخاصة والده المستشار، كان له دور كبير في تحقيق هذا التفوق.

ويحلم محمد بالالتحاق بكلية الطب، ليصبح طبيبًا ناجحًا يُسهم في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن النجاح بداية لطريق طويل من الاجتهاد والمسؤولية.

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية 
واعتمد محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025.

الأرقام الرسمية تكشف رسوب 27 ألف طالب وطالبة 

وكشفت الأرقام الرسمية عن رسوب أو إحالة نحو 27,809 طالبًا وطالبة للدور الثاني من إجمالي 147,786 تقدموا لأداء الامتحانات، بعد تحقيق نسبة نجاح بلغت 81.19%.

المحافظ يهنئ الناجحين 

وهنّأ المحافظ الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مطالبًا إياهم بمواصلة الجد والاجتهاد للحفاظ على التفوق، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود معلمي المرحلة الإعدادية في الارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدًا أن "العلم هو الطريق الوحيد لتقدم الأمم ورفعة الشعوب". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاول على الشهادة الاعدادية بالشرقية نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

بالأسعار والمساحات، الإسكان تطرح أراضى بأنشطة خدمية وترفيهية

بيان عاجل من هيئة الرقابة النووية حول تأثر مصر بتسرب إشعاعي في إيران

كامل الوزير: لن يتم إصدار تراخيص جديدة إلا داخل المناطق الصناعية مكتملة المرافق

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 22-6-2025 ببداية التعاملات

ظهرت الآن، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس بنسبة نجاح 84.28%

توزيع زجاجات مياه وعصائر على طلاب الثانوية بلجان القليوبية (صور)

الثانوية العامة 2025، جروبات الغش تزعم نشر أسئلة امتحان اللغة العربية والتعليم تحقق

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نقل معلومات عن مواقع حساسة إلى إسرائيل، إيران تعدم جاسوس الموساد الثاني مجيد مسيبي

الثانوية العامة 2025، جروبات الغش تزعم نشر أسئلة امتحان اللغة العربية والتعليم تحقق

نيويورك تايمز: البنتاجون يستعد لرد شبه مؤكد من إيران

ما سبب تهديد الله لقريش؟.. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 22-6-2025 ببداية التعاملات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والكانتلوب في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البوري وارتفاع البلطي والسبيط في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

ما سبب تهديد الله لقريش؟.. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تطالب بتحقيق دولي في ضرب منشآتها النووية