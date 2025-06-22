محمد محيي يتصدر أوائل الإعدادية بـ280 درجة ويطمح إلى لقب "طبيب الإنسانية"

حقق الطالب محمد أحمد محمد أحمد محيي إنجازًا لافتًا بتصدره قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، بعدما حصد المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع 280 درجة، ممثلًا لإدارة شرق الزقازيق التعليمية.

دعم أسرته سر النجاح

وأوضح محمد أنه اعتمد خلال فترة الدراسة على تنظيم وقته وتكثيف ساعات المذاكرة، حيث كان يذاكر من 4 إلى 7 ساعات يوميًا خاصة في الشهور الأخيرة من العام الدراسي، مشيرًا إلى أن دعم أسرته، وخاصة والده المستشار، كان له دور كبير في تحقيق هذا التفوق.

ويحلم محمد بالالتحاق بكلية الطب، ليصبح طبيبًا ناجحًا يُسهم في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن النجاح بداية لطريق طويل من الاجتهاد والمسؤولية.

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

واعتمد محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025.

الأرقام الرسمية تكشف رسوب 27 ألف طالب وطالبة

وكشفت الأرقام الرسمية عن رسوب أو إحالة نحو 27,809 طالبًا وطالبة للدور الثاني من إجمالي 147,786 تقدموا لأداء الامتحانات، بعد تحقيق نسبة نجاح بلغت 81.19%.

المحافظ يهنئ الناجحين

وهنّأ المحافظ الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مطالبًا إياهم بمواصلة الجد والاجتهاد للحفاظ على التفوق، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود معلمي المرحلة الإعدادية في الارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدًا أن "العلم هو الطريق الوحيد لتقدم الأمم ورفعة الشعوب".

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