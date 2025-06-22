تفوق لافت للطلاب الذكور في قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية

شهدت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية هذا العام تفوقًا ملحوظًا للطلاب الذكور، الذين حجزوا عددًا كبيرًا من المراكز الأولى بمجاميع مرتفعة، في مؤشر واضح على تميزهم الأكاديمي وتفوقهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025.

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

وكان المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 81.19٪، من إجمالي 149,482 طالبًا وطالبة تقدموا لأداء الامتحانات، حضر منهم فعليًا 147,786 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية، والتي سجلت نسبة نجاح بلغت 75.02٪، من بين 1,628 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحان، حضر منهم 1,509.

وفي السياق ذاته، أعلن المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية للصم، التي حققت نسبة نجاح 86٪، من إجمالي 50 طالبًا وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية للمكفوفين (النور) 80٪، من إجمالي 15 طالبًا وطالبة.

ووجّه محافظ الشرقية التهنئة للطلاب الناجحين، داعيًا إياهم إلى الاستمرار في التفوق والاجتهاد، كما أشاد بجهود المعلمين والعاملين بقطاع التعليم الإعدادي في المحافظة، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس جدية العمل وتطور الأداء داخل المنظومة التعليمية، مشددًا على أن العلم هو أساس نهضة الأمم وتقدم الشعوب.

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