الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نصائح هامة من الكهرباء للترشيد في فاتورة الاستهلاك الشهري

فاتورة الكهرباء،
فاتورة الكهرباء، فيتو
ads

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة نصائح للمواطنين عن نصائح وطرق الاستخدام الأمثل لتشغيل أجهزة التكييف، وذلك مع دخول فصل الصيف والذي يتميز بارتفاع الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء، وانخفاض معدلات إمدادات الغاز تزامنا مع بدء الضربات العسكرية الإيرانية والإسرائيلية.

نصائح الكهرباء للمواطنين للتوفير في فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء 

وأوضحت الشركة في نصائحها للمواطنين، أن درجة حرارة التوفير المثلى بأجهزة التكييف هي ٢٥، وأن كل خفض لدرجة الحرارة بدرجة أقل يؤدي إلى زيادة استهلاك التيار بنسبة ٥-٧٪.

وأوضحت الشركة علي ضرورة تنظيف الفلتر بمعدل مرة كل أسبوعين علي الأقل، خاصة أن انسداد الفلتر يؤدي إلي ارتفاع معدل تشغيل التكييف للوصول إلى درجة معينة من البرودة، وهو ما يؤدي إلي زيادة فاتورة استهلاك التيار.

خطوات تقليل استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء 

وأكدت الشركة ضرورة إغلاق النوافذ والأبواب للحفاظ علي درجة البرودة داخل الغرف، وعدم ترك أجهزة التكييف في وضعية التشغيل وقت عدم التواجد بالغرف.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تُخطط في الوقت الحالي لـ تخفيف أحمال الكهرباء، رغم تصاعد الأزمة الإقليمية بين إسرائيل وإيران وارتفاع درجات الحرارة.

الحرب الإقليمية تلقي بظلالها لكن لا تأثير مباشر حتى الآن

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة الحياة، أن هناك تغيرات متسارعة يوميًا في المشهد الإقليمي، ولا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه الأوضاع، غير أن الدولة تتابع تداعيات الأزمة عن كثب.

وصول 3 سفن تغويز.. ورابعة في الطريق

وأشار إلى أن مصر استقبلت ثلاث سفن تغويز حتى الآن، ومن المقرر أن تصل السفينة الرابعة في أغسطس المقبل، ما يعزز القدرة على تلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي في ظل استمرار الضغوط العالمية.

المصانع لن تتأثر.. وربط الغاز بالشبكة القومية الشهر المقبل

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الغاز الطبيعي سيتم ضخه بشكل طبيعي للمصانع، مع بدء ربط السفن الجديدة بالشبكة القومية للطاقة بداية الشهر المقبل، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الإمدادات الصناعية.

الصيف بلا تخفيف أحمال

وفيما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة، أكد "الحمصاني" أن خطة الحكومة الموضوعة لتأمين الطاقة خلال الصيف كافية، ولا تستدعي اللجوء إلى تخفيف الأحمال، مضيفًا:"حتى مع ارتفاع الحرارة، ليس شرطًا أن يحدث تخفيف.. لدينا القدرة على تلبية الطلب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة القابضة لكهرباء مصر أجهزة التكييف التكييف فصل الصيف الشبكة الموحدة للكهرباء فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء تقليل استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء تخفيف احمال الكهرباء احمال الكهرباء

مواد متعلقة

هل تخطط الحكومة لتخفيف أحمال الكهرباء؟ متحدث الوزراء يرد

وزير الكهرباء: نعمل على تقديم خدمة كهربائية تليق بحجم الإنفاق علي القطاع

رئيس الوزراء يكشف سبب انقطاع الكهرباء في بعض المناطق والموقف من تخفيف الأحمال

إجراءات عاجلة من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لترشيد الاستهلاك

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نقل معلومات عن مواقع حساسة إلى إسرائيل، إيران تعدم جاسوس الموساد الثاني مجيد مسيبي

الثانوية العامة 2025، جروبات الغش تزعم نشر أسئلة امتحان اللغة العربية والتعليم تحقق

نيويورك تايمز: البنتاجون يستعد لرد شبه مؤكد من إيران

ما سبب تهديد الله لقريش؟.. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 22-6-2025 ببداية التعاملات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والكانتلوب في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البوري وارتفاع البلطي والسبيط في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

ما سبب تهديد الله لقريش؟.. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تطالب بتحقيق دولي في ضرب منشآتها النووية