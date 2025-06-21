وزير الكهرباء: نعمل على تقديم خدمة كهربائية تليق بحجم الإنفاق علي القطاع

واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية إلى جميع مواقع العمل والإنتاج، حيث تفقد اليوم السبت في زيارة ميدانية مفاجئة محطة محولات الهضبة 2 جهد 220 / 66/ 11 ك ف، ومجمع المخزون الاستراتيجي للكابلات بهضبة الأهرامات بمحافظة الجيزة، وادارة شبكات كهرباء مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

تأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف وتحقيق الكفاءة فى الاداء وتحسين جودة التغذية



يأتي ذلك فى إطار خطة العمل وتنفيذ معايير جودة التشغيل والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف وتحقيق الكفاءة في الأداء وتحسين جودة التغذية وضمان استمرارية التيار الكهربائي والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات والتشغيل الاقتصادي للشركات التابعة، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل وجودة الخدمات المقدمة، ومخزون الكابلات الاستراتيجي لجميع الجهود وغيرها من الإجراءات في إطار تحسين معدلات الأداء والاستعدادات لفصل الصيف وزيادة الأحمال .

استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بمحطة محولات الهضبة 2 التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء والتى توفر التغذية الكهربائية لمنطقة المتاحف بهضبة الأهرامات والمتحف الكبير والخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث تفقد مكونات المحطة وعنابرها المختلفة للمفاتيح والسكاكين ومحولاتها الرئيسية والمساعدة وكذلك مجموعات الشواحن والبطاريات والكبالين وغيرها، وشملت الجولة مجمع مخازن الكابلات لجميع الجهود والذى يحتوى على المخزون الاستراتيجي للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتمت مراجعة كيفية الاستفادة من مخزون الكابلات والمهمات واستخدامها، وتم التوجيه بمراجعة الإجراءات الخاصة بتأمين عمل المحطة وخطة السلامة والصحة المهنية ومراجعة الوصلات المختلفة فى محيط المحطة وغيرها من الاجراءات لضمان السلامة واستمرارية العمل وتعظيم الفائدة، وشدد الدكتور عصمت، على تنفيذ اجراءات السلامة وتطبيق محددات التشغيل الجيد لضمان تأمين التغذية فى نطاق عمل المحطة والمناطق المحيطة فى ضوء خطة الاستعداد لفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

معدلات الزيادة فى الأحمال خلال الأسابيع الماضية

امتدت الزيارة الميدانية لتشمل ادارة شبكات كهرباء مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وتفقد الدكتور محمود عصمت القطاعات المختلفة، ومركز خدمة العملاء ومخازن قطع الغيار والمهمات الاحتياطية ومراكز البيانات ومعايرة العدادات والتحكم ومركز خدمة القادرون باختلاف، والتقى بالمواطنين وطالبى الخدمة، واطمئن على تطبيق معايير الجودة وحساب الوقت منذ دخول المشترك إلى مركز خدمة العملاء واستقباله من قبل الموظف المختص وحتى حصوله على الخدمة ومغادرته المكان، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل، بالإدارة بحضور المهندس حسن البيلى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حول أهمية مركز البيانات والطاقة الاستيعابية له وتأمين عمله ومعدلات الطاقة المشتراة والمباعة ونسب الفقد الفنى والتجاري ومقارنتها بالفترة الزمنية خلال العام الماضى، وكذلك معدلات الزيادة فى الأحمال خلال الأسابيع الماضية، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل، وناقش الدكتور عصمت معدلات الأعطال والتقارير الخاصة بمتابعتها ونوعية كل عطل وتكرارها وأسباب ذلك، وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار ومحاضر الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة، وتم التوجيه بمراجعة جميع أكشاك الكهرباء واللوحات فى نطاق مدينة العبور وتأمينها حرصا على سلامة المواطنين والعاملين وضمان تأمين التغذية الكهربائية.

نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل

وقال الدكتور محمود عصمت إن رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة الإجراءات الخاصة بترشيد الاستهلاك وتنفيذ التعليمات الصادرة فيما يخصّ الإنارة العامة ولوحات الاعلانات وغيرها على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية التواصل مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء والعمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل، مشيرا إلى اسمرار الزيارات الميدانية والتواجد فى كافة المواقع لاسيما التى تختص بالتعامل مع المشتركين لمتابعة تطبيق خطة تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمعدلات الأداء، موجها باستمرار العمل على تحسين مؤشرات الأداء، وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادى، وتقديم خدمات كهربائية تليق بحجم الإنفاق الضخم الذي حظي به قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات الماضية موضحا اهتمام الدولة بالكهرباء كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

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