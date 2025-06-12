صيف بدون تخفيف أحمال.. خطة الحكومة لتغذية الشبكة الكهربائية خلال الموجات الحارة.. وتعاون بين البترول والكهرباء للوفاء بالعهد

تواصل الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطواتها لتأمين التغذية الكهربائية لفصل الصيف وذلك التزاما بالوعود التي قطعتها الحكومة علي نفسها بعدم العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.

معايير خطة الحكومة لتأمين التغذية الكهربائية لفصل الصيف



وأكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الحكومة تمكنت من الوفاء بتعهدها بعدم تخفيف الأحمال الكهربائية خلال النصف الثاني من مايو الماضي، والتي شهدت ذروة الأحمال، مشيرا إلي أن العمل مستمر طوال الأشهر الماضية لضمان عدم تكرار تخفيف الأحمال في صيف هذا العام.

التنسيق بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لمنع قطع الكهرباء



وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تنسيق محكم بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، حيث تدفع وزارة الكهرباء فاتورة شهرية تقارب 25 مليار جنيه لوزارة البترول، مؤكدا أن خطة تحسين كفاءة وحدات التوليد وخفض استهلاك الوقود قد أسفرت عن نتائج مبهرة، حيث تم توفير 8.5 مليار جنيه خلال 6 أشهر بفضل خفض معدل استهلاك الوقود وتحسين الصيانة، مشددًا على أن الحمل الأقصى لاستهلاك الكهرباء على مدار الأيام الماضية وصل إلى 35 ألف ميجاوات، مع جاهزية كاملة لوحدات التوليد لتلبية الطلب المتزايد، مما يعني عدم الحاجة إلى تخفيف الأحمال خلال الصيف.



وتابع: "هناك مجموعات عمل متخصصة تركز على تحسين كفاءة الطاقة في المصانع، بالإضافة إلى جهود محورية لترشيد استهلاك الكهرباء، لضمان استدامة التغذية الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين والصناعة.

إتاحة التيار الكهربائي لجميع الاستخدامات



وأشار إلي أنه لا توجد أي نية لتطبيق تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، موضحًا أن التيار الكهربائي سيكون متاحًا لجميع الاستخدامات سواء كانت صناعية أو زراعية أو منزلية أو تجارية، دون انقطاع، مشيرًا إلي أن الوزارة أعدت خطة شاملة بالتعاون مع وزارة البترول بهدف تعظيم كفاءة استخدام الوقود الموجه لمحطات الكهرباء وهو ما ساهم في خفض التكاليف وتحسين كفاءة التشغيل.



وأوضح أن هذه الخطة أسفرت خلال الستة أشهر الماضية عن تحقيق وفر قدره نحو 8.3 مليار جنيه من تكاليف الوقود ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز كفاءة الشبكة القومية للكهرباء واستقرارها، مشيرا إلي أن محطات توليد الكهرباء مستعدة تماما للتعامل مع مختلف الظروف التشغيلية مشيرا إلى أن متوسط الاستهلاك الشهري للكهرباء في مصر يبلغ نحو 25 مليار جنيه



إجراءات تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من المواد البترولية من الغاز والمازوت خلال فصل الصيف



من جانبه أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من المواد البترولية من الغاز والمازوت خلال فصل الصيف،والذي يشهد ارتفاعا في الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء، موضحا أنه تم تجهيز الموانئ الخاصة ومد خطوط الأنابيب اللازمة لاستقبال سفن التغييز في ميناء العين السخنة لاستقبال شحنات الغاز المستورد وإعادة تغييزه وضخه في الشبكة القومية للغازات.

وتابع بدوي أنه تم العمل على توفير المازوت اللازم وفقًا لاحتياجات محطات الكهرباء التي تحددها وزارة الكهرباء مسبقًا، موجها الشكر لفريق العمل في وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية على الجهود المبذولة، والتنسيق المستمر على مدار اليوم والعمل على وضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد خلال أشهر الصيف.

إجراءات لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء

واستطرد وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من المواد البترولية من الغاز والمازوت خلال فصل الصيف،والذي يشهد ارتفاعا في الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء، مؤكدا أنه تم تجهيز الموانئ الخاصة ومد خطوط الأنابيب اللازمة لاستقبال سفن التغييز في ميناء العين السخنة لاستقبال شحنات الغاز المستورد وإعادة تغييزه وضخه في الشبكة القومية للغازات.

وقال أنه تم العمل على توفير المازوت اللازم وفقًا لاحتياجات محطات الكهرباء التي تحددها وزارة الكهرباء مسبقًا، موجها الشكر لفريق العمل في وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية على الجهود المبذولة، والتنسيق المستمر على مدار اليوم والعمل على وضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد خلال أشهر الصيف.



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