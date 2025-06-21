هل تخطط الحكومة لتخفيف أحمال الكهرباء؟ متحدث الوزراء يرد

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تُخطط في الوقت الحالي لـ تخفيف أحمال الكهرباء، رغم تصاعد الأزمة الإقليمية بين إسرائيل وإيران وارتفاع درجات الحرارة.

الحرب الإقليمية تلقي بظلالها لكن لا تأثير مباشر حتى الآن

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة الحياة، أن هناك تغيرات متسارعة يوميًا في المشهد الإقليمي، ولا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه الأوضاع، غير أن الدولة تتابع تداعيات الأزمة عن كثب.

وصول 3 سفن تغويز.. ورابعة في الطريق

وأشار إلى أن مصر استقبلت ثلاث سفن تغويز حتى الآن، ومن المقرر أن تصل السفينة الرابعة في أغسطس المقبل، ما يعزز القدرة على تلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي في ظل استمرار الضغوط العالمية.

المصانع لن تتأثر.. وربط الغاز بالشبكة القومية الشهر المقبل

شدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الغاز الطبيعي سيتم ضخه بشكل طبيعي للمصانع، مع بدء ربط السفن الجديدة بالشبكة القومية للطاقة بداية الشهر المقبل، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الإمدادات الصناعية.

الصيف بلا تخفيف أحمال

وفيما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة، أكد "الحمصاني" أن خطة الحكومة الموضوعة لتأمين الطاقة خلال الصيف كافية، ولا تستدعي اللجوء إلى تخفيف الأحمال، مضيفًا:"حتى مع ارتفاع الحرارة، ليس شرطًا أن يحدث تخفيف.. لدينا القدرة على تلبية الطلب".

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