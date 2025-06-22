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ثقافة وفنون

تامر حسني يتصدر شباك التذاكر بهذا الرقم

تامر حسني
تامر حسني

واصل فيلم ريستارت تحقيق أرقام جيدة بشباك التذاكر، حيث احتل المركز الثاني أمس السبت.

إيرادات فيلم ريستارت لتامر حسني 

وحقق فيلم ريستارت بطولة الفنان تامر حسني، إيرادات بلغت 1.124.053.

قصة فيلم ريستارت 

 تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

أبطال فيلم ريستارت 

"ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

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