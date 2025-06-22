انتظام طلاب الثانوية العامة بالقليوبية لأداء امتحان اللغة العربية

شهدت لجان الثانوية العامة بالقليوبية انتظاما خلال أداء امتحانات الثانوية اليوم لأداء امتحان اللغة العربية، حيث تم متابعة 104 لجان أساسية يؤدي بها 50 ألفًا و213 طالبًا وطالبة الإمتحانات هذا العام.

وتابعت إدارة شبين القناطر بالقليوبية حملتها لتوفير أتوبيسات وسيارات لنقل الطلاب من القرى إلى لجان الثانوية العامة.

مدير إدارة شبين القناطر التعليمية: توفير أتوبيسات لنقل الطلاب إلى لجان الثانوية العامة

وأوضح محمد فايز مدير إدارة شبين القناطر التعليمية أن تلك الخطوة تتم للمرة الثالثة، حيث تم توفير أيضا وسائل لنقل الطلاب أول يوم في امتحانات الثانوية العامة، ومن المقرر أن تستمر طوال فترة الامتحانات لنقل الطلاب من القرى إلى مقار لجان الثانوية العامة بالمدن. تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، منذ ساعات الصباح الأولى بدأ انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، التي تستمر حتى 10 يوليو المقبل، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات أبناء المحافظة وذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء عبد اللطيف أبو الخير مستشار المحافظ للأزمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.