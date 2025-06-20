قافلة طبية للكشف على أطفال قرية طنان في القليوبية

نظمت وحدة حقوق الإنسان بمحافظة القليوبية قافلة طبية مجانية ضخمة تنجح في خدمة أطفال طنان والمناطق المجاورة تحت رعاية وتوجيهات المحافظ المهندس أيمن عطية، تحت إشراف الدكتورة إيمان ريان نائبة محافظ القليوبية، وبرئاسة مصطفى عبده وكيل وزاره التربيه والتعليم وبرئاسة الدكتورة نجلاء الفرماوى مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة وبتوجيهات اللواء وائل طاهر رئيس مركز ومدينة قليوب.



قافلة للكشف على أطفال قرية طنان بتنسيق وحدة حقوق الإنسان بالقليوبية

استهدفت القافلة بـالقليوبية قرية طنان والمناطق المجاورة اليوم الجمعة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا ونجاحًا باهرًا للقافلة الطبية المجانية لأطفال طنان، التي نظمتها مؤسسة الدكتور إبراهيم بدران الخيرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، وحدة حقوق الإنسان بطنان _ وحدة حقوق الإنسان بمجلس مدينة قليوب باستضافة مؤسسة محمود عبد الله الصباغ الخيرية بفريقها المتطوع.

أقيمت القافلة في مدرسة الشهيد حاتم سالم الغمراوي، واستهدفت الأطفال من حديثي الولادة وحتى سن 18 عامًا، مقدمة لهم خدمات الكشف والعلاج بالمجان بالكامل.

وقد توافد مئات الأطفال برفقة ذويهم منذ الساعات الأولى للصباح للاستفادة من الخدمات الطبية المتنوعة التي قدمها أكثر من 40 طبيبًا متخصصًا و13 صيدليًا.

تنوع في التخصصات والخدمات المقدمة:

شملت التخصصات الطبية المتاحة في القافلة:

* طب الأطفال

* العظام

* الرمد

* الأنف والأذن والحنجرة

* الجلدية

بالإضافة إلى خدمات التوعية الصحية، وأجهزة السونار، ومعمل تحاليل متكامل (المختبر) لإجراء الفحوصات اللازمة. كما قدمت القافلة ميزة هامة بتحويل الحالات التي تتطلب تدخلًا جراحيًا لإجراء العمليات بالمجان.

عبر الأهالي عن سعادتهم البالغة وشكرهم العميق لتنظيم هذه القافلة، مؤكدين على أهمية وضرورة استمرار مثل هذه المبادرات الصحية التي تخفف الأعباء عن كاهل الأسر وتضمن توفير الرعاية الطبية اللازمة لأطفالهم. وقد أشار الحضور إلى التنظيم الجيد وسلاسة عملية الكشف، والتي تمت بأولوية الحضور بعد إحضار صورة من شهادة ميلاد الطفل أو بطاقة الأب أو الأم.

اهتمامًا خاصًا لدعم المبادرات المجتمعية التي تخدم الطلاب والاهالي

وفي سياق الدعم الحكومي للمبادرة، صرح يحيى العمراوي، مدير إدارة قليوب التعليمية، بأن "مديرية التربية والتعليم بـالقليوبية وإدارة قليوب التعليمية تولي اهتمامًا خاصًا لدعم المبادرات المجتمعية التي تخدم طلابنا وأهالينا. فتح أبواب المدارس لاستضافة مثل هذه القوافل الطبية هو واجب وطني لضمان صحة أبنائنا، ونحن فخورون بالتعاون مع هذه المؤسسات الخيرية لتحقيق هذا الهدف السامي".

كما أكد محمد القاضي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، على "أهمية تفعيل دور المشاركة المجتمعية في كل القطاعات، وخاصة الصحة والتعليم. هذه القافلة هي نموذج يحتذى به للتكامل بين الجهود الحكومية والمجتمع المدني لخدمة المواطنين. نحن حريصون على تقديم كل الدعم اللازم لنجاح المزيد من هذه المبادرات التي تعود بالنفع على مجتمعنا".

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