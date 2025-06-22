كأس العالم للأندية، إنتر ميلان يخطف فوزا دراميا أمام أوراوا الياباني

كأس العالم للأندية 2025، حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا دراميا أمام أوراوا الياباني بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب "لومن فيلد" بمدينة "سياتل"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

مباراة إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دايموندز

سجل هدف أوراوا ريد دايموندز في الدقيقة 11 عن طريق ريوما واتانابي، وتعادل لإنتر ميلان اللاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 78، قبل أن يضيف فالنتين كاربوني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يرفع إنتر ميلان رصيده إلى 4 نقاط، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام مونتيري المكسيكي، والفوز في الجولة الثانية أمام أوراوا الياباني.

مجموعة إنتر ميلان في كأس العالم للأندية

وتضم المجموعة الخامسة من كأس العالم للأندية، كلًا من: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا ريد الياباني.

تشكيل إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دايموندز

ويشارك إنتر ميلان في تلك النسخة المستحدثة من البطولة بسبب التصنيف.

وانطلقت منافسات كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقًا، فجر يوم الأحد الماضي حيث شهدت المباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي، تعادلًا سلبيًا.

وفرض التعادل الإيجابي بهدف على مباراة مونتيري المكسيكي أمام إنتر الإيطالي، في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب منافسات كأس العالم للأندية.

وكان الإنتر استهل مشواره في مونديال الأندية بالتعادل مع مونتيري المكسيكي 1/1، في أول مباراة تحت قيادة المدير الفني الروماني كريستيان كيفو.

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