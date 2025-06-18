الأربعاء 18 يونيو 2025
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رياضة

موعد مباراة مونتيري المقبلة في مونديال الأندية بعد التعادل أمام الإنتر

موعد مباراة مونتيري
موعد مباراة مونتيري القادمة في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، يستعد مونتيري المكسيكي لمواجهة ريفر بليت يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع انتر ميلان الإيطالي.

موعد مباراة مونتيري القادمة في كأس العالم للأندية 

وتنطلق صافرة مباراة مونتيري المكسيكي وريفر بليت  يوم الأحد المقبل 22 يونيو في الرابعة صباحا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بمونديال الأندية.

القناة الناقلة لمباراة مونتيري ضد ريفر بليت


تُذاع مباراة مباراة مونتيري أمام ريفر بليت عبر شبكة "DAZN" الشهيرة، والتي تحصلت على حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية، لتلك النسخة.

 

وانطلقت منافسات كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقًا، فجر يوم الأحد الماضي حيث شهدت المباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي، تعادلًا سلبيًا.

وفرض التعادل الإيجابي بهدف على مباراة مونتيري المكسيكي أمام إنتر الإيطالي، في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب منافسات كأس العالم للأندية.

 

وانتهت المباراة بين فريق مونتيري ونظيره إنتر بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الخامسة من كأس العالم للأندية.


ورفع مونتيري وإنتر رصيدهما إلى نقطة لكل فريق، بعد أن حسم التعادل نتيجة المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

 

وفي المجموعة ذاتها، حقق فريق ريفر بليت الأرجنتيني الفوز أمام أوراوا ريد الياباني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت لحساب الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

 

وتضم المجموعة الخامسة من كأس العالم للأندية، كلًا من: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا ريد الياباني.

 

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية 

1- ريفر بليت الأرجنتيني 3 نقاط 

2- مونتيري نقطة 

3- انتر ميلان نقطة 

4-  أوراوا ريد بدون نقاط 

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