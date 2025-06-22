الأحد 22 يونيو 2025
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رياضة

موعد مباراة بنفيكا وبايرن ميونخ في مونديال الأندية والقناة الناقلة

بنفيكا البرتغالي،
بنفيكا البرتغالي، فيتو

مونديال الأندية، يستعد فريق بنفيكا البرتغالي لخوض مواجهة من العيار الثقيل، أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة، في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة بنفيكا أمام بايرن ميونخ 

تقام مباراة بنفيكا أمام بايرن ميونخ في مونديال الأندية، يوم الثلاثاء المقبل 24 يونيو الجاري، على ملعب بنك أمريكا الذي يسع 75 ألف متفرج، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

 

بايرن ميونخ الألماني، فيتو
بايرن ميونخ الألماني، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وبايرن ميونخ

تنقل مباراة بنفيكا أمام بايرن ميونخ على الهواء مباشرة، عبر منصة دازن الرقمية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر وقناة إم بي سي أكشن السعودية 

بايرن ميونخ يتخطى بوكا جونيورز لثمن النهائي

فاز بايرن ميونخ الألماني على  بوكا جونيورز الأرجنتيني فجر السبت الماضي بثنائية مقابل هدف في ختام منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بمونديال الأندية 2025، ويبلغ ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

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