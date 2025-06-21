بالقاضية ممكن، بايرن ميونخ يتخطى بوكا جونيورز ويبلغ ثمن نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)

فاز بايرن ميونخ الألماني على بوكا جونيورز الأرجنتيني فجر اليوم السبت بثنائية مقابل هدف في ختام منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية 2025. ويبلغ ثمن نهائي كأس العالم للأندية (فيديو).

وبهذا الفوز بلغ بايرن ميونخ الألماني، بطل العالم 2013 و2020 دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.

وبادر الهداف الإنجليزي هاري كين بالتسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 18 بعد أن سدد كرة مرتدة من الدفاع من داخل مناطق الجزاء ليهز شباك الفريق الأرجنتيني.

وأتيحت للبايرن محاولة جادة للهدف الثاني بعدما تلقى مايكل أوليسيه كرة على المقاس إثر عمل رائع لكينجسلاي كومان لكنه أهدر فرصة التسجيل.

وأدرك بوكا جونيورز التعادل بعد هجمة معاكسة ومجهود فردي أنهاه المهاجم ميرينسييل بشكل رائع في شباك مانويل نوير

GOOOOOOOOOL DE BOCAAAA!!



Merentiel takes matters into his own hands! 💪



A dazzling run and a cold finish — it’s all square at 1-1! ⚽



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ونجح النجم الفرنسي مايكل أوليسيه في إعادة التقدم للبايرن ( 2 ـ 1) بهدف في الدقيقة 84 ليمنح فريقه فوزا ثمينا ويقوده للتأهل رسميًّا للدور ثمن النهائي بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

ويلتقي بايرن ميونخ في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول مع بنفيكا البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل وذلك من أجل حفاظه على صدارة المجموعة الثالثة.

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