سالزبورج يتفوق على الهلال السعودي في القيمة السوقية قبل مواجهة مونديال الأندية

يتفوق نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، على نظيره الهلال السعودي، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما في الساعات الأولى من صباح بعد غد الإثنين.

ويتقابل الهلال مع سالزبورج في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

القيمة السوقية لفريقي سالزبورج والهلال السعودي

ورغم امتلاك الهلال، لبعض الأسماء الكبرى في سماء الكرة العالمية، إلا أن الفريق النمساوي يتفوق إجمالًا في القيمة السوقية للاعبيه.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن قيمة سالزبورج السوقية تبلغ 175.50 مليون يورو، مقابل 158.33 مليون يورو للهلال.

ويعد أغلى نجوم سالزبورج، هو لاعب الوسط الهجومي أوسكار جلوخ، بواقع 20 مليون يورو.

في حين أن أعلى لاعبي الهلال من حيث القيمة السوقية، هو البرتغالي روبن نيفيز لاعب الوسط، بواقع 25 مليون يورو.

واستهل الهلال، مشواره في كأس العالم، بالتعادل 1-1 مع ريال مدريد، في حين تصدر سالزبورج، المجموعة، بتغلبه 2-1 على باتشوكا المكسيكي.

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