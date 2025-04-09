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منافس بيراميدز، موعد مباراة مولودية الجزائر وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، تختتم اليوم الأربعاء مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بمواجهة مولودية الجزائر وأورلاندو بيراتس. 

موعد مباراة مولودية الجزائر وأورلاندو في دوري ابطال افريقيا 

ويلتقي فريقا مولودية الجزائر وأورلاندو بيراتس في السادسة مساء اليوم الأربعاء بالجزائر بختام دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

 القناة الناقلة لمباراة مولودية الجزائر وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا 

وتذاع مباراة مولودية الجزائر وأورلاندو في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 3 الناقل الحصري للبطولة.

منافس بيراميدز

ويلتقي المتأهل من مواجهة مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بفريق بيراميدز فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة ٤-٣ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

مولودية الجزائر وأورلاندو بيراتس

ويأمل مولودية الجزائر رد الدين لمضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي مساء الأربعاء في الجولة ذاتها.

علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

ويتطلع المولودية لتعويض الخسارة التي تلقاها على أرضه 1/0 بالفوز خارج ملعبه على حساب جنوب أفريقيا.

ويدرك المولودية أن المهمة صعبة ولكنه يتمسك بالآمال أمام كتيبة المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو.

وينتظر بيراميدز معرفة هوية منافسه في نصف النهائي والذي سيكون المتأهل من لقاء أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ومولودية الجزائر.

موعد مباراة نصف نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 18 أو 19 أبريل الجاري، على أرضية ملعب المتأهل من مواجهة أورلاندو والمولودية، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب بيراميدز يوم 25 أو 26 أبريل الجاري.

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