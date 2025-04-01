دوري أبطال إفريقيا، مولودية الجزائر يسقط على أرضه بهدف أمام أورلاندو بيراتس

دوري أبطال أفريقيا، انتهت مباراة مولودية الجزائر أمام أورلاندو بيراتس، بفوز الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، في ذهاب الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أحرز هدف الفوز الوحيد لصالح أورلاندو بيراتس اللاعب موهاو نكوتا في الدقيقة 67.

بهذه النتيجة صعب الفريق الجزائري على نفسه مهمة التأهل لنصف النهائي، بعدما بات مطالبًا بتحقيق الفوز على ملعب المنافس بأكثر من هدف.

أعلن خالد بن يحيى المدير الفني لفريق مولودية الجزائر تشكيلة فريقه لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب افريقي، في اللقاء الذي ينطلق، بعد قليل، على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، في ذهاب الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل مولودية الجزائر أمم أورلاندو بيراتس

دخل فريق مولودية الجزائر مباراته أمام أورلاندو بيراتس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد اللطيف رمضان.

الدفاع: رضا حلايمية، عبدلاوي، أيوب غزالة، مروان خليف.

الوسط: العربي ثابتي، محمد بن خماسة، أكرم بوراس.

الهجوم: زكريا النعيجي، كيبري زينون، العربي.

أورلاندو بيراتس، فيتو

موعد مباراة الإياب بين المولودية وأورلاندو بيراتس

ويلتقي الفريقان في لقاء الإياب بعد أسبوع في جوهانسبورج.

مولودية الجزائر تأهل وصيفًا لمجموعته

وأنهى فريق العاصمة الجزائرية دور المجموعات في المركز الثاني بمجموعته خلف الهلال السوداني، في حين تسيّد الفريق الجنوب أفريقي مجموعته متقدما على الأهلي المصري.

و توج مولودية الجزائر بالبطولة في نسخة عام 1976 من دوري أبطال إفريقيا على حساب هافيا كوناكري الغيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.