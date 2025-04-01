الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال إفريقيا، مولودية الجزائر يسقط على أرضه بهدف أمام أورلاندو بيراتس

مولودية الجزائر،
مولودية الجزائر، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، انتهت مباراة مولودية الجزائر أمام أورلاندو بيراتس، بفوز الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، في ذهاب الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

أحرز هدف الفوز الوحيد لصالح أورلاندو بيراتس اللاعب موهاو نكوتا في الدقيقة 67.

بهذه النتيجة صعب الفريق الجزائري على نفسه مهمة التأهل لنصف النهائي، بعدما بات مطالبًا بتحقيق الفوز على ملعب المنافس بأكثر من هدف.

أعلن خالد بن يحيى المدير الفني لفريق مولودية الجزائر تشكيلة فريقه لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب افريقي، في اللقاء الذي ينطلق، بعد قليل، على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، في ذهاب الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

 

تشكيل مولودية الجزائر أمم أورلاندو بيراتس

دخل فريق مولودية الجزائر مباراته أمام أورلاندو بيراتس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد اللطيف رمضان.

الدفاع: رضا حلايمية، عبدلاوي، أيوب غزالة، مروان خليف.

الوسط: العربي ثابتي، محمد بن خماسة، أكرم بوراس.

الهجوم: زكريا النعيجي، كيبري زينون، العربي.

أورلاندو بيراتس، فيتو
أورلاندو بيراتس، فيتو

موعد مباراة الإياب بين المولودية وأورلاندو بيراتس

ويلتقي الفريقان في لقاء الإياب بعد أسبوع في جوهانسبورج.

 

مولودية الجزائر تأهل وصيفًا لمجموعته

وأنهى فريق العاصمة الجزائرية دور المجموعات في المركز الثاني بمجموعته خلف الهلال السوداني، في حين تسيّد الفريق الجنوب أفريقي مجموعته متقدما على الأهلي المصري.

و توج مولودية الجزائر بالبطولة في نسخة عام 1976 من دوري أبطال إفريقيا على حساب هافيا كوناكري الغيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا مولودية الجزائر اورلاندو بيراتس ملعب 5 يوليو ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا خالد بن يحيى مولودية الجزائر ضد أورلاندو بيراتس

مواد متعلقة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على الجيش الملكي 3 -1 في الشوط الأول

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين مولودية الجزائر وأورلاندو بيراتس بالشوط الأول

تشكيل مولودية الجزائر أمام أورلاندو بيراتس في دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، مولودية الجزائر يخطف بطاقة التأهل لربع النهائي أمام يانج أفريكانز

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في منافسات دوري أبطال أوروبا لحظة بلحظة (0/0)

تركي آل الشيخ يعلن إلغاء تصوير فيلم The Seven Dogs بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا 2025

عمر بطيشة يكشف كواليس المكالمة الخطيرة مع مبارك

بث مباشر، مشاهد مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

بيراميدز يكتسح الجيش الملكي 4-1 ويضع قدما بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يفوز على الهلال السوداني بهدف وحيد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

7 أعراض للإصابة بالتسمم الممباري بسبب الفسيخ في العيد

منوعات

المزيد

السوشي بـ10 جنيهات، مطعم الشارع يخطف الأضواء في وسط البلد ثاني أيام العيد

إقبال كبير على دور السينما في وسط البلد ثاني أيام العيد (فيديو وصور)

زحام بشوارع وسط البلد مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك (فيديو وصور)

شاهد، إقبال على المطاعم ومحلات الحلوى بشوارع وسط البلد في ثاني أيام عيد الفطر

المزيد

خدمات

المزيد

كيلو الأرز يسجل 23 جنيها في الأسواق ثاني أيام العيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر

السكر يسجل 32 جنيها للكيلو في ثاني أيام العيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بطول العمر

هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد العيد؟ رد حاسم من الإفتاء

الحجُرات، آداب وأحكام في سورة التوجيهات الربانية لعباده المؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية