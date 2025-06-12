الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية،فيتو
نتيجة الشهادة الإعدادية،فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية، يترقب عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الثالث الإعدادي.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الترم الثاني 2025، رابط وخطوات الاستعلام

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية

وأوضح مصدر بـ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القادمة تنتهي المحافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس 

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الشرقية بعد اعتمادها من محافظ الشرقية خلال الأيام القادمة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية برقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية 2025 قريبا، على أن يتمكن الطلاب من استخراجها من خلال إدخال رقم جلوسهم فقط من هنــا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية
وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:
مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

جدير بالذكر أن العمل في الكنترولات يجري على قدم وساق في نطاق محافظة الشرقية، وذلك للتمكن من إنهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الشرقية في أسرع وقت مع مراعاة الدقة الكاملة، وتحديد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وذلك تمهيدًا لعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها.

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2025 برقم الجلوس اعدادية الشرقية 2025 استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية اخبار نتيجة الصف الثالث الإعدادي

مواد متعلقة

213 شهيدا ومصابا في مجزرة جديدة ضد منتظري المساعدات بغزة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس 12 يونيو 2025

عضوان للتنظيم ومنع وجود العمال بمدارسهم، خطة "تعليم الفيوم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

أسعار الخضار اليوم، انخفاض كبير في الليمون وورق العنب وارتفاع البطاطس والخيار

بعد تحريض ويتكوف لنتنياهو، إسرائيل تبلغ أمريكا بجاهزيتها للضربة العسكرية على إيران

إحالة طبيب وحدة صحة حجازة للتحقيق في قنا

طريقة عمل الكوكيز، بسكويت لذيذ وسريع التحضير

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الشمام وانخفاض التفاح البلدي

الأكثر قراءة

بعد التراجعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

برئاسة السيسي وولي العهد، تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

عقب قرار السيسي تشكيل مجلس التنسيق الأعلى، 15 مجالا للتعاون المصري السعودي

أخبار مصر: زلزال قوي قرب مصر، هذا ما فعله ساويرس مع نجل شهيد شاحنة البترول، مدرب الأهلي يدعم غزة، أمريكا تستعد لضرب إيران

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

قرار جمهوري بالموافقة على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، اعرف التفاصيل

آخر تطورات واقعة سرقة كنز نوال الدجوي (إنفوجراف)

بعد تبرعه بنصف مليون جنيه، نجيب ساويرس يواسي نجل شهيد الشهامة خالد عبد العال (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس

سعر السمك اليوم، ارتفاع المكرونة سويسي 60 جنيها وانخفاض كبير في البوري

5 أيام عجاف، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء المقبل، ماذا سيحدث؟

قانون مباشرة الحقوق السياسية، فئات محرومة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية

المزيد

انفوجراف

آخر تطورات واقعة سرقة كنز نوال الدجوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم زيارة مسجد الجمعة في المدينة المنورة وما فضله؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 12 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 12 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية