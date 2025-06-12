ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية، يترقب عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الثالث الإعدادي.

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية

وأوضح مصدر بـ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القادمة تنتهي المحافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الشرقية بعد اعتمادها من محافظ الشرقية خلال الأيام القادمة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية برقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية 2025 قريبا، على أن يتمكن الطلاب من استخراجها من خلال إدخال رقم جلوسهم فقط من هنــا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

جدير بالذكر أن العمل في الكنترولات يجري على قدم وساق في نطاق محافظة الشرقية، وذلك للتمكن من إنهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الشرقية في أسرع وقت مع مراعاة الدقة الكاملة، وتحديد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وذلك تمهيدًا لعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها.

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

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