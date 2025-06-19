اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال ساعات، وهذه خطوات الحصول عليها

يعيش طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية حالة من الترقب والانتظار، مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، وسط متابعة دقيقة لأعمال التصحيح والمراجعة الجارية داخل كنترولات التصحيح التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

ومن المتوقع، وفقًا لمصادر مطلعة داخل المديرية، أن يتم اعتماد النتيجة رسميًا من قبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، يوم السبت أو الأحد على أقصى تقدير، على أن تُنشر النتائج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحافظة، إلى جانب الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم، حيث يُتاح الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس أو الاسم عبر الرابط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام نحو 154,275 طالبًا وطالبة، موزعين على 818 لجنة امتحانية في نطاق 20 إدارة تعليمية تغطي كافة مراكز ومدن محافظة الشرقية.

الشهادة الإعدادية في الشرقية

وأكدت مديرية التربية والتعليم أن جميع أوراق الإجابات تخضع لعمليات تصحيح دقيقة ومراجعة شاملة، مشددة على التزامها الكامل بمعايير الشفافية والنزاهة، في ظل اهتمام الأسر الكبير بنتائج تلك المرحلة التي تُعد مفصلية في المسيرة التعليمية للطلاب.

وأشارت المصادر إلى أن مؤشرات التصحيح تُظهر ارتفاعًا في نسب النجاح مقارنةً بالفصل الدراسي الأول، ما يُبشّر بنتائج إيجابية للغالبية العظمى من الطلاب.

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