موعد مباراة مونتيري ضد إنتر ميلان في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يستعد إنتر ميلان لبداية مشواره في مونديال الأندية الذي يقام في الولايات المتحدة في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025 بمواجهة مونتيري المكسيكي يوم الأربعاء المقبل.

ويتواجد فريق إنتر ميلان الحاصل علي اللقب لمرة واحدة نسخة 2010 على رأس المجموعة الخامسة التي تضم مونتيري المكسيكي، أوراوا ريد دياموندز، ريفر بليت.

موعد مباراة مونتيري ضد إنتر ميلان

وتنطلق مباراة مونتيري أمام إنتر ميلان يوم الأربعاء 18 يونيو الجاري، علي ملعب ملعب روز بول في باسادينا، كاليفورنيا في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

وتذاع مباريات كأس العالم للأندية كاملة عبر منصة DAZN، مع نقل مباريات الأهلي المصري والهلال السعودي على قنوات MBC MASR وMBC Action.

وشهدت اختيارات كيفو مدرب إنتر ميلان الجديد تواجد الوافدين الجدد البرازيلي لويس هنريكي القادم من مارسيليا، والكرواتي توماس سوسيتش المنضم من دينامو زغرب، وإلى جانبهما، يتواجد عدد من اللاعبين الشباب مع العائدين من الإعارة مثل سيباستيانو وبيو إسبوزيتو وفالنتين كاربوني وتوماس بالاسيوس.

قائمة إنتر ميلان في كأس العالم للأندية

سومير، دومفريس، دي فري، زيلينسكي، سوسيتش، تورام، لاوتارو، هنريكي، دي جينارو، جوسيب مارتينيز، أتشيربي، فراتسي، تشالهانوجلو، أصلاني، ميخيتريان، باريلا، بافارد، أوجوستو، بيسيك، ديماركو، كاليجاريس، بالاسيوس، كاربوني، ري تشيكوني، دي بييري، بيرينبروج، كوتشي، زاليفسكي، سيباستيانو إسبوزيتو، بيو إسبوزيتو، باستوني، طارمي.

وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة النسخة الأولى الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق منتصف يونيو وتستمر حتى 13 يوليو، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

وتم تقسيم الفرق إلى ثماني مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة أندية، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، لتبدأ بعدها مرحلة خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

وتشهد البطولة مشاركة أندية قوية مثل ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى 5 أندية عربية تمثل قارات أفريقيا وآسيا، وهي العين الإماراتي والأهلي والهلال السعودي والترجي التونسي والوداد المغربي.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025



المجموعة الأولى:

بالميراس (البرازيل) -بورتو (البرتغال) -الأهلي (مصر) - إنتر ميامي (الولايات المتحدة).

المجموعة الثانية

باريس سان جيرمان (فرنسا) -أتلتيكو مدريد (إسبانيا) -بوتافوغو (البرازيل) - سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة).

المجموعة الثالثة:

بايرن ميونخ (ألمانيا) -أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) -بنفيكا (البرتغال) -بوكا جونيورز (الأرجنتين).

المجموعة الرابعة:

تشيلسي (إنجلترا) لوس أنغلوس إف سي (الولايات المتحدة) - الترجي (تونس) - فلامنغو (البرازيل).



المجموعة الخامسة:

إنتر ميلان (إيطاليا) - أوراوا ريد دياموندز (اليابان) - مونتيري (المكسيك) - ريفر بليت (الأرجنتين).

المجموعة السادسة:

ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) - بروسيا دورتموند (ألمانيا) - أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) - فلومينينسي (البرازيل).

المجموعة السابعة

مانشستر سيتي (إنجلترا) - الوداد البيضاوي (المغرب) - العين (الإمارات)- يوفنتوس (إيطاليا).

المجموعة الثامنة

ريال مدريد (إسبانيا) - الهلال (السعودية) - باتشوكا (المكسيك) - ريد بول سالزبورغ (النمسا).

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