دي ماريا رجل مباراة بنفيكا وأوكلاند سيتي في مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فوز الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نجم بنفيكا على جائزة رجل مباراة فريقه أمام أوكلاند سيتي التي حسمها الفريق البرتغالي لصالحه 6-0 في بطولة كأس العالم للأندية.

ودخل بنفيكا مباراة أوكلاند وهو لديه نقطة بعدما التعادل مع بوكا جونيورز، في حين أن أوكلاند سيتي تلقى هزيمة ثقيلة على يد بايرن ميونخ في الجولة الأولى بعشرة أهداف دون رد.

والتقي بنفيكا ضد أوكلاند سيتي في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة المُقامة حاليًا في أمريكا، حيث حقق بنفيكا فوزًا بستة أهداف دون رد.

أهداف مباراة بنفيكا وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

وتمكن أنخيل دي ماريا من إحراز هدف المباراة الأول بعد تنفيذ ضربة جزاء بنفيكا في نهاية الشوط الأول بنجاح، في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلَا من الضائع للشوط الأول.

وتوقفت المباراة لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية وتحذير بوجود عاصفة، قبل الاستئناف من جديد.

ونجح بنفيكا في تعزيز تفوقه بعدما سجل اللاعب فانجيليس بافليديس الهدف الثاني للفريق البرتغالي، في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 63، أحرز ريناتو سانشيز الهدف الثالث لصالح فريق بنفيكا في شباك أوكلاند سيتي.

واستمرت شباك أوكلاند سيتي في استقبال الأهداف بعدما تلقيت ثنائية من لاعب بنفيكا، لياندرو باريرو في الدقيقة 76 و78.

وتحصل بنفيكا على ضربة جزاء، في الدقيقة 98، ونفذها دي ماريا كذلك بنجاح، ليحولها إلى هدف ثاني له وسادس لفريقه.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد بنفيكا إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، لحين خوض مباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز، في حين ظل رصيد أوكلاند سيتي خاليًا من النقاط في المركز الأخير.

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