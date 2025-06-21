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رياضة

لاوتارو مارتينيز يقود هجوم إنتر ميلان ضد أوراوا في كأس العالم للأندية

لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، فيتو

كأس العالم للأندية 2025، أعلن كريستيان كيفو المدير الفني لـ إنتر ميلان الإيطالي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أوراوا الياباني بملعب "لومن فيلد" بمدينة "سياتل"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية  .

وتضم المجموعة الخامسة من كأس العالم للأندية، كلًا من: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا ريد الياباني.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دايموندز 

وتنطلق صافرة مباراة الإنتر ضد أوراوا ريد دايموندز اليوم السبت في العاشرة مساءً لحساب الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بمونديال الأندية.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دايموندز 

تُذاع مباراة إنتر ميلان أمام أوراوا عبر شبكة "DAZN" الشهيرة، والتي تحصلت على حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية، لتلك النسخة.

تشكيل إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دايموندز 

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ويسعى إنتر ميلان  لتحقيق الفوز أمام الفريق الياباني في لقاء الليلة من أجل الحفاظ على آماله في التأهل لدور الـ 16، كما يطمح أوراوا الياباني للهدف ذاته.

ويشارك إنتر ميلان في تلك النسخة المستحدثة من البطولة بسبب التصنيف.

وانطلقت منافسات كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقًا، فجر يوم الأحد الماضي حيث شهدت المباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي، تعادلًا سلبيًا.

وفرض التعادل الإيجابي بهدف على مباراة مونتيري المكسيكي أمام إنتر الإيطالي، في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب منافسات كأس العالم للأندية.

وكان الإنتر استهل مشواره في مونديال الأندية بالتعادل مع مونتيري المكسيكي 1/1، في أول مباراة تحت قيادة المدير الفني الروماني كريستيان كيفو.

وبادر الفريق المكسيكي بالتسجيل عن طريق المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة 25، لكن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أدرك التعادل قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.

ورفع مونتيري وإنتر رصيدهما إلى نقطة لكل فريق، بعد أن حسم التعادل نتيجة المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وفي المجموعة ذاتها، حقق فريق ريفر بليت الأرجنتيني الفوز أمام أوراوا ريد الياباني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت لحساب الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

وتلقى كريستيان كيفو، المدير الفني الجديد لإنتر ميلان، ضربة بعد ساعات من التعادل أمام مونتيري المكسيكي (1-1)، ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات مونديال الأندية.

فبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، تعرض الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم إنتر، لإصابة طفيفة خلال مران أجراه بعد انتهاء مباراة مونتيري، حيث عانى من شد في عضلات الفخذ.

وكان تورام قد عانى أيضا من مشاكل في لياقته البدنية، قبل مباراة مونتيري.

ونتيجة لذلك، استبعده كيفو من التشكيل الأساسي، وبدأ بسيباستيانو إسبوزيتو بدلا منه في خط الهجوم.

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