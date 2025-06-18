موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في مونديال الأندية بعد التعادل مع مونتيري

كأس العالم للأندية، يستعد إنتر ميلان لمواجهة أوراوا ريد دايموندز يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع مونتيري المكسيكي.

موعد مباراة الإنتر القادمة في كأس العالم للأندية

وتنطلق صافرة مباراة الإنتر ضد أوراوا ريد دايموندز يوم السبت المقبل 21 يونيو في العاشرة مساءً لحساب الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بمونديال الأندية.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دايموندز



تُذاع مباراة إنتر ميلان أمام أوراوا عبر شبكة "DAZN" الشهيرة، والتي تحصلت على حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية، لتلك النسخة.

ويشارك إنتر ميلان في تلك النسخة المستحدثة من البطولة بسبب التصنيف.

وانطلقت منافسات كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقًا، فجر يوم الأحد الماضي حيث شهدت المباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي، تعادلًا سلبيًا.

وفرض التعادل الإيجابي بهدف على مباراة مونتيري المكسيكي أمام إنتر الإيطالي، في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب منافسات كأس العالم للأندية.

وانتهت المباراة بين فريق مونتيري ونظيره إنتر بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الخامسة من كأس العالم للأندية.

ورفع مونتيري وإنتر رصيدهما إلى نقطة لكل فريق، بعد أن حسم التعادل نتيجة المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وفي المجموعة ذاتها، حقق فريق ريفر بليت الأرجنتيني الفوز أمام أوراوا ريد الياباني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت لحساب الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

وتضم المجموعة الخامسة من كأس العالم للأندية، كلًا من: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا ريد الياباني.

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية

1- ريفر بليت الأرجنتيني 3 نقاط

2- مونتيري نقطة

3- انتر ميلان نقطة

4- أوراوا ريد بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.