تحرير 56 مخالفة تموينية خلال حملة على المحال التجارية والأسواق بالإسماعيلية (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، عدة حملات تموينية بنطاق المحافظة، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

نتائج الحملة على أنشطة المدينة

ومن جانبها قالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط أحد المخابز لتجميعه 3 شكائر دقيق بلدي مدعم.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

مجال الرقابة على المخابز

كما تم تحرير 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 12 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 10 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 4 محاضر لوحة، 5 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ومحضرين توقف عن الإنتاج.



جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

مجال الرقابة على الأسواق

بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين بيع خبز سياحي أزيد من السعر الرسمي، 3 محاضر بيع سجائر أزيد من السعر الرسمي، محضرين عدم الإعلان عن المخازن، ومحضر لعدم حمل شهادة صحية، وفي مجال المستودعات، تم تحرير محضرين لعدم استلام كامل الحصة.



جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.



جانب من الحملة، فيتو





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