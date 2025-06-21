طرح الفيديو التشويقي للدراما الكورية "S LINE"

تم الإفراج عن فيديو تشويقي جديد للدراما المنتظرة "S LINE"، والتي تستعد لعرضها الأول في يوليو القادم، والمقتبس من ويب تون يحمل الاسم نفسه، يعد بتقديم قصة خيالية مشوقة تتمحور حول ظاهرة غريبة تكشف العلاقات بين الأفراد بطريقة صادمة.

يُقدم المسلسل مفهوم "S LINE"، وهو خط أحمر يظهر فجأة فوق رؤوس الأشخاص، يربطهم بمن ارتبطوا بهم، وهذه الظاهرة تكشف معلومات شخصية وحساسة للغاية بين عشية وضحاها، مما يثير تساؤلات حول الخصوصية والعواقب الاجتماعية لمثل هذا الكشف.

يبدأ العرض التشويقي بمشهد مؤثر للطالبة الثانوية هيون هيوب (أرين من فرقة الكيبوب OH MY GIRL)، التي وُلدت بقدرة فريدة على رؤية "S LINE". تروي هيون هيوب بنبرة حزينة: "أنا ملعون"، ملمحة إلى العبء الذي تحمله هذه القدرة الاستثنائية، مع تقدم الفيديو، تتشابك الخطوط الحمراء فوق رؤوس الأشخاص، كاشفة عن روابط صادمة مبنية على لقاءاتهم الحميمية، مما يعد بمشاهد مثيرة ومليئة بالدراما.

بعد المقدمة المؤثرة لهيون هيوب، ينتقل الفيديو إلى المحقق هان جي ووك (لي سو هيوك)، الذي يظهر واقفًا أمام جدار مُغطى بالخطوط الحمراء داخل منزل المشتبه به الرئيسي في قضية قتل.

وفي ختام الفيديو التشويقي، تروي جيو جين (لي دا هي): "بالنسبة للبعض، سيصبح نقطة ضعف يصعب إخفاؤها، بينما سيحاول آخرون استغلالها"، مما يثير التوقعات لقصة غنية بالأسرار الخفية، مع إبراز العواقب الوخيمة التي ستترتب على ظهور هذه الحقائق للعلن.

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