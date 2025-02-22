القصة الكاملة لتغريم إبراهيم فايق مليون جنيه بتهمة نشر تسريب صوتي لـ محمد عادل مع حكم الفار.. الحكم: مكالمة مفبركة وتتضمن جمل لم تصدر مني.. والإعلامي يتهمه بالسب والقذف

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تغريم الإعلامي إبراهيم فايق وآخر مبلغ قدره مليون جنيه لكل واحد على حدة، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “الفار” محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات، وتقدم دفاع الإعلامي إبراهيم فايق وآخر باستئناف على حكم تغريمهما مبلغ قدره مليون جنيه لكل واحد على حدة.

بداية أزمة الترسيب للإعلامي إبراهيم فايق

وبدأت أزمة الإعلامي إبراهيم فايق والحكم الدولي محمد عادل، حينما قام فايق، بإذاعة تسريب لحديث محمد عادل مع طاقم تحكيم غرفة "الفار"، خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في بطولة الدوري المصري، والتي شهدت جدلا تحكيميا كبيرًا، بعد احتساب عادل لثلاثة ركلات جزاء في هذا اللقاء.

ولم تتوقف الأزمة عند تسريب محادثة الفار، خلال برنامج الكورة مع فايق، الذي يقدمه إبراهيم فايق، عبر قناة "إم بي سي مصر"، بل وصل الأمر إلى ساحات القضاء، حيث قام الحكم محمد عادل في أوائل شهر نوفمبر الجاري، بتقديم عدة بلاغات ضد إبراهيم فايق، بسبب التسريب الصوتي الذي ظهر خلال برنامجه.

أقوال الحكم محمد عادل في التحقيقات

واستمعت النيابة إلى أقوال محمد عادل الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، صاحب التسريب الصوتي مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.

محمد عادل قال أمام الجهات المسؤولة، إن التسريب الصوتي مفبرك، ويتضمن جمل لم تصدر منه خلال حديثه مع حكم تقنية الفيديو ميدو سلامة، وطالب بالتحقيق مع كل من اتهمه بتعمد منح الزمالك الفوز البنك الأهلي.

أقوال الإعلامي إبراهيم فايق في التحقيقات

بينما قال الإعلامي إبراهيم فايق أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، إن الحكم محمد عادل وجه السباب والألفاظ الغير لائقة أثناء حديثه مع حكم غرفة "VAR "وهذا ما نشرته عبر وسائل الإعلام، دون إتهامه بأي مخالفات ولكنني نشرت التسجيل الصوتي بغرض الحد من تلك الظاهرة".

وأكد الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، لا يوجد بيني وبين الحكم محمد عادل، أي خلافات سابقة، وكل ما قمت به من نشر التسجيلات الصوتية بغرض كشف الحقيقة للجمهور وليس الغرض منها إثارة الرأي العام على الكابتن محمد عادل.

وعرضت جهات التحقيق، أثناء سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، التسجيل الصوتي والذي أكد، الإعلامي أنه تم نشره عبر البرنامج الخاص به على إحدى القنوات الفضائية، حيث يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.

وبعد سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو "VAR " محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات تم صرفه من ساري النيابة العامة بالقاهرة الجديدة.

إبراهيم فايق يتقدم ببلاغ سب وقذف وتشهير

بينما قدم الإعلامي إبراهيم فايق، بلاغًا يتهم فيه الكابتن محمد عادل بالسب والقذف والتشهير والتحريض، كما تقدم ببلاغ أخر أتهم فيه الحكم محمد عادل بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها.

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