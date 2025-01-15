الأربعاء 15 يناير 2025
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رياضة

تطورات جديدة في قضية إبراهيم فايق والحكم محمد عادل وتصالح الشيبي والشحات

إبراهيم فايق والحكم
إبراهيم فايق والحكم محمد عادل، فيتو

أكد أشرف عبد العزيز، محامي الإعلامي إبراهيم فايق، أنه تم تحديد أولى جلسات، قضية محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، خلال شهر يناير الجاري.

 

موعد نظر جلسة فايق والحكم محمد عادل

وقال عبدالعزيز، في تصريحات تليفزيونية: "بلاغ محمد عادل، اتحدد له جلسة في شهر يناير الجاري".

وتابع عبد العزيز: "في الأول محمد عادل، نفى صحة الفيديو، وبعد ذلك أقر بصحته، وتم عرض فيديو الفار بالكامل على إبراهيم فايق، وشهد سبابًا وازدراء أديان".

تهمة البلاغ الكاذب ضد محمد عادل

وتابع: "اتهمنا محمد عادل، بالبلاغ الكاذب، ثم السباب وازدراء أديان، وحديث الحكام، ليس شيئًا خاص وإنما أمر يخص المباراة وإذاعة المقطع جاء من أجل الإصلاح".

وواصل: "حتى الأن لم يتهم الثنائي إبراهيم فايق، وأحمد عبد الباسط، الحكم محمد عادل بالفساد".

حسين الشحات مع محمد اشيبي، فيتو
حسين الشحات مع محمد الشيبي، فيتو

تصالح الشحات مع الشيبي على التنازل عن القضية

وواصل أشرف عبدالعزيز، محامي حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هناك اتفاق مع المغربي محمد الشيبي، للتنازل عن القضية.

 

لا يوجد قرار رسمي بالتنازل

وقال: "حسين الشحات اعتذر لمحمد الشيبي أكثر من مرة، وهناك اتفاق شفهي بين الثنائي حول التصالح وإنهاء القضية ولكن لا يوجد قرار رسمي بالتنازل".

وتابع: "حدث تعاون من اللجنة القانونية بالنادي الأهلي، في قضية حسين الشحات، وتم تسليم أوراق في القضية لنا".

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