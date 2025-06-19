اتحاد الكرة يحدد آخر موعد لسداد رسوم المشاركة في كأس مصر (مستند)

أرسل اتحاد الكرة المصري خطابًا رسميًّا لجميع فروعه بمحافظات، يخطرها فيه برسوم الاشتراك في مسابقة كأس مصر بنسختها الجديدة لموسم 2025 - 2026، لإرسالها إلى الأندية التابعة لكل فرع.

رسوم المشاركة في كأس مصر 2025 - 2026

وجاءت رسوم المشاركة في كأس مصر التي حددها اتحاد الكرة المصري في الموسم الجديد كالآتي:

- أندية الدوري الممتاز: 50 ألف جنيه مصر.

- أندية دوريات القسم الثاني والثالث والرابع: 10 آلاف جنيه.



حدد اتحاد الكرة المصري آخر موعد لسداد الاشتراك لخزينة اتحاد الكرة المصري، وهو يوم الإثنين ٢٠٢٥/٨/١٨، مع تحديد كل فريق الملعب الأساسي والاحتياطي التي تقام عليه مبارياته في كاس مصر.

خطاب اتحاد الكرة للفروع بشأن رسوم كاس مصر، فيتو

رسوم المشاركة في الدوري المحلي بكل درجاته

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن رسوم الاشتراك في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد موسم 2025-2026 علي صعيد الدرجة الأولى والناشئين وكرة الصالات والتي جاءت كالتالي:

* القسم الأول - 100000 جنيه (فقط مائة ألف جنيه)

* القسم الثاني (أ) - 25000 جنيه (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه)

* القسم الثانى (ب) - 15000 جنيه ( فقط خمسة عشر ألف جنيه)

* القسم الثالث - 10000 جنيه (فقط عشرة آلاف جنيه )

* القسم الرابع - 5000 جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه )

* كرة الصالات - 5000 جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه)

الكرة النسائية

* أندية القسم الأول - 10000 (فقط عشرة آلاف جنيه)

* أندية القسم الثاني - 5000 جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه)

* أندية القسم الثالث - 3000 جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيه)

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